Укр

Блинчики с творогом: нежный завтрак или перекус тающий во рту (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блинчики с творогом
Блинчики с творогом. Фото instagram.com

Вкусное и сытное блюдо

Творог – универсальный ингредиент, из которого готовят десерты, выпечку, сырники и, конечно, нежные блинчики. Это блюдо имеет давние традиции в украинской и восточноевропейской кухне и известно своей нежной текстурой и сытностью. Сегодня предлагается классический вариант блинчиков с творогом и сметаной, который легко приготовить дома и адаптировать по собственному вкусу. Для лучшего результата выбирайте свежий творог с невысокой влажностью, качественную муку и свежие яйца – они определяют текстуру теста и нежность начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " cook_with_me_at_home ".

Как приготовить блинчики с сыром

Ингредиенты:

Для блинов:

  • молоко – 500 мл;
  • вода – 500 мл;
  • яйца (маленькие) – 2 шт.;
  • мука – 400 г;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 2 ч.л.;
  • масло – 25 мл;

Для начинки:

  • творог – 880 г;
  • сметана – 140 г;
  • сахар – 150 г;
  • ванильный сахар – 1 п.;

Способ приготовления:

  1. Смешать молоко и воду.
  2. В миске взбить яйца с сахаром и солью венчиком.
  3. Влить половину воды, перемешать, всыпать муку и вымешать до однородности.
  4. Добавить оставшуюся жидкость и масло, еще раз перемешать и оставить тесто в холодильнике на 1 час.
  5. Перед жаркой хорошо перемешивать тесто черпаком, чтобы составляющие не расслаивались.
  6. Жарить блины на среднем огне до легкого румянца с обеих сторон.
  7. Для начинки в творог добавить сахар, ванильный сахар и сметану, перебить блендером до однородности.
  8. Выложить начинку на блины и аккуратно завернуть.
  9. Перед подачей можно поджарить блинчики на масле гхи до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Блинчики с творогом прекрасно смакуют теплыми, поданными со сметаной или медом. Для большей эстетики можно присыпать сверху сахарной пудрой, свежими ягодами или мятой. Блюдо идеально подходит для завтрака, бранча или перекуса, а также гармонично сочетается с фруктовыми компотами или травяными чаями.

Блинчики с творогом – это нежное, сытное и ароматное блюдо, которое легко адаптировать под собственный вкус. Простота приготовления и универсальность делают их отличным вариантом для ежедневного меню и праздничных столов.

Теги:
#Сыр #Блинчики #Готовим дома