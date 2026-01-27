Блинчики с творогом: нежный завтрак или перекус тающий во рту (видео)
-
-
Вкусное и сытное блюдо
Творог – универсальный ингредиент, из которого готовят десерты, выпечку, сырники и, конечно, нежные блинчики. Это блюдо имеет давние традиции в украинской и восточноевропейской кухне и известно своей нежной текстурой и сытностью. Сегодня предлагается классический вариант блинчиков с творогом и сметаной, который легко приготовить дома и адаптировать по собственному вкусу. Для лучшего результата выбирайте свежий творог с невысокой влажностью, качественную муку и свежие яйца – они определяют текстуру теста и нежность начинки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " cook_with_me_at_home ".
Как приготовить блинчики с сыром
Ингредиенты:
Для блинов:
- молоко – 500 мл;
- вода – 500 мл;
- яйца (маленькие) – 2 шт.;
- мука – 400 г;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 2 ч.л.;
- масло – 25 мл;
Для начинки:
- творог – 880 г;
- сметана – 140 г;
- сахар – 150 г;
- ванильный сахар – 1 п.;
Способ приготовления:
- Смешать молоко и воду.
- В миске взбить яйца с сахаром и солью венчиком.
- Влить половину воды, перемешать, всыпать муку и вымешать до однородности.
- Добавить оставшуюся жидкость и масло, еще раз перемешать и оставить тесто в холодильнике на 1 час.
- Перед жаркой хорошо перемешивать тесто черпаком, чтобы составляющие не расслаивались.
- Жарить блины на среднем огне до легкого румянца с обеих сторон.
- Для начинки в творог добавить сахар, ванильный сахар и сметану, перебить блендером до однородности.
- Выложить начинку на блины и аккуратно завернуть.
- Перед подачей можно поджарить блинчики на масле гхи до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Блинчики с творогом прекрасно смакуют теплыми, поданными со сметаной или медом. Для большей эстетики можно присыпать сверху сахарной пудрой, свежими ягодами или мятой. Блюдо идеально подходит для завтрака, бранча или перекуса, а также гармонично сочетается с фруктовыми компотами или травяными чаями.
Блинчики с творогом – это нежное, сытное и ароматное блюдо, которое легко адаптировать под собственный вкус. Простота приготовления и универсальность делают их отличным вариантом для ежедневного меню и праздничных столов.