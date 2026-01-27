Идея для вкусного ужина: паста в сливочно-томатном соусе, которую полюбит вся семья (видео)

Нежное, ароматное блюдо, которое легко приготовить дома за 30 минут

Паста в сливочно-томатном соусе — это быстрый и вкусный ужин, который легко приготовить из доступных ингредиентов. Она отлично подходит для случаев, когда хочется чего-то сытного и простого в приготовлении.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша zhuravlina_cooking в Instagram. Если вы ищете простой рецепт макарон в сливочном соусе, который по вкусу как в ресторане, то этот вариант точно достоин внимания.

Как приготовить макароны в сливочно-томатном соусе

Ингредиенты:

макароны (любые твердых сортов) — 200 г

томатная паста — 1 ст. л.

лук – 1 шт. небольшая

чеснок — 1-2 зубчика

сахар – 1/2 ч. л.

соль по вкусу

итальянские травы – 1 ч. л.

черный перец – 1/3 ч. л.

сливки — 250 мл (от 15% жирности)

сыр — 50 г

зелень по вкусу небольшой пучок

Способ приготовления:

Отварите макароны в хорошо подсоленной воде. Варите на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Паста "дойдет" уже непосредственно в соусе. Оставьте стакан воды, в которой варилась паста, для приготовления соуса. Пока варится паста, нарежте лук мелкими кубиками. Обжарьте его на смеси растительного и сливочного масел. Когда лук станет прозрачным, добавьте измельченный чеснок. Добавьте томатную пасту, соль и сахар. Обжаривайте пасту 2–3 минуты. Влейте сливки и добавьте специи. Постоянно помешивайте венчиком или лопаткой. Если соус кажется слишком густым, добавьте 50–70 мл воды из-под макарон. Тушите на слабом огне до легкой густоты. Переложите горячую пасту в соус, добавьте тертый сыр и зелень. Перемешивайте, чтобы сыр хорошо расплавился.

Как и с чем подавать

Подавайте блюдо, пока оно еще горячее. Сливочные соусы имеют свойство быстро впитываться в макароны. Если вы планируете есть пасту позже, держите соус и макароны отдельно и соединяйте их непосредственно перед подачей, добавив немного воды или сливок при разогревании. Посыпьте готовое блюдо поджаренными кедровыми орешками или измельченным фундуком.

К этой пасте отлично подойдет салат из рукколы и черри или запеченные овощи.