Лучше "Муравейника": рецепт торта без выпекания за 5 минут (видео)

Наталья Граковская
Торт из крекера с нежным кремом
Торт из крекера с нежным кремом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он идеально подходит для праздников, когда духовка занята основным блюдом

Торт из крекера, вареной сгущенки и крема с мороженым — это простой домашний десерт со вкусом с детства, который можно приготовить без выпечки. На вкус десерт получается нежный и одновременно немного хрустящий, он очень похож на классический "Муравейник".

Рецептом десерта поделилась кулинарка Ольга Рябенко на своей странице в Instagram. Такой быстрый торт без выпекания идеально подойдет для семейного чаепития или когда нужно приготовить вкусный десерт из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Крекер (не соленый) — 300 г
  • Вареное сгущенное молоко — 350 г
  • Сливки (33%) – 200 мл.
  • Мороженое пломбир — 150-200 г

Способ приготовления:

  1. Достаньте мороженое из морозилки за 10–15 минут до начала — оно должно стать мягким, как густая сметана, но не превратиться в воду. В отдельной емкости взбейте холодные сливки до мягких пиков. Затем постепенно добавьте вареное сгущенное молоко и пломбир.
  2. В большую миску высыпьте крекер. Если печенье крупное, можно разломить его пополам. Залейте печенье кремом и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы им была покрыта каждая "печенька".
  3. Разъемную форму смажьте растительным маслом или застелите пищевой пленкой. Выложите массу в форму, плотно утрамбуйте ложкой, чтобы не было пустот. Накройте сверху пленкой и поставьте в холодильник минимум на 8–10 часов (лучше на ночь).
  4. Перед подачей снимите форму, переверните торт на блюдо и щедро присыпьте измельченными жареными орехами.

Как и с чем подавать

Этот торт имеет насыщенный карамельно-сливочный вкус. Лучше подавать его охлажденным. Украсьте кусочек торта веточкой мяты, а для гурманов попробуйте посыпать верхушку торта буквально несколькими кристаллами крупной морской соли.

