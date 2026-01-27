Лучше "Муравейника": рецепт торта без выпекания за 5 минут (видео)

Он идеально подходит для праздников, когда духовка занята основным блюдом

Торт из крекера, вареной сгущенки и крема с мороженым — это простой домашний десерт со вкусом с детства, который можно приготовить без выпечки. На вкус десерт получается нежный и одновременно немного хрустящий, он очень похож на классический "Муравейник".

Рецептом десерта поделилась кулинарка Ольга Рябенко на своей странице в Instagram. Такой быстрый торт без выпекания идеально подойдет для семейного чаепития или когда нужно приготовить вкусный десерт из доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

Крекер (не соленый) — 300 г

Вареное сгущенное молоко — 350 г

Сливки (33%) – 200 мл.

Мороженое пломбир — 150-200 г

Способ приготовления:

Достаньте мороженое из морозилки за 10–15 минут до начала — оно должно стать мягким, как густая сметана, но не превратиться в воду. В отдельной емкости взбейте холодные сливки до мягких пиков. Затем постепенно добавьте вареное сгущенное молоко и пломбир. В большую миску высыпьте крекер. Если печенье крупное, можно разломить его пополам. Залейте печенье кремом и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы им была покрыта каждая "печенька". Разъемную форму смажьте растительным маслом или застелите пищевой пленкой. Выложите массу в форму, плотно утрамбуйте ложкой, чтобы не было пустот. Накройте сверху пленкой и поставьте в холодильник минимум на 8–10 часов (лучше на ночь). Перед подачей снимите форму, переверните торт на блюдо и щедро присыпьте измельченными жареными орехами.

Как и с чем подавать

Этот торт имеет насыщенный карамельно-сливочный вкус. Лучше подавать его охлажденным. Украсьте кусочек торта веточкой мяты, а для гурманов попробуйте посыпать верхушку торта буквально несколькими кристаллами крупной морской соли.