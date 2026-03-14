Соковита начинка і хрустка скоринка: чебуреки з лаваша за 20 хвилин (відео)

Чебуреки — це популярна страва кримськотатарської кухні, яка традиційно являє собою тонке тісто з соковитою начинкою, обсмажене до хрусткої скоринки.

Вони можуть бути різними: з м’ясом, сиром, зеленню або навіть овочевими начинками. Але сьогодні пропонуємо простішу і легшу версію — чебуреки з лаваша, які готуються значно швидше, ніж класичні. Для соковитої начинки важливо обирати якісний курячий фарш, додавати трохи води для ніжної текстури та використовувати твердий сир, який добре плавиться і надає страві насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати чебуреки з лаваша

Інгредієнти:

курячий фарш – 500 г;

яйце – 1 шт.;

вода – 70 мл;

цибуля ріпчаста – 1/2 шт.;

зелень – за смаком;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

твердий сир – 150 г;

лаваш тонкий або тортильї – 6 шт.;

яйце – 1 шт. (для змащування країв);

масло гхі – для смаження;

Спосіб приготування:

Дрібно нарізати цибулю та зелень. Змішати курячий фарш із яйцем, водою, цибулею, зеленню, сіллю та чорним перцем до однорідної маси. Натерти твердий сир на крупній тертці. Викласти на половину лаваша шар фаршу, зверху посипати тертим сиром. Змастити краї лаваша збитим яйцем, накрити другою половиною та щільно притиснути, формуючи чебурек. Розігріти сковорідку з маслом гхі та обсмажити чебуреки з обох боків до золотистої хрусткої скоринки. Викласти готові чебуреки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, після чого подавати гарячими.

Як і з чим подавати

Чебуреки з лаваша найкраще подавати гарячими, коли скоринка залишається хрусткою, а сир всередині — тягучим. Перед подачею їх можна посипати свіжою зеленню або подати разом із соусами на основі сметани, йогурту чи часнику. Також вони добре поєднуються зі свіжими овочами, легкими салатами або маринованими огірками. Така страва стане чудовим варіантом для швидкого обіду, ситної вечері або домашнього перекусу.

Чебуреки з лаваша — це приклад того, як класичну страву можна легко адаптувати для швидкого домашнього приготування. Мінімум інгредієнтів і прості кроки дозволяють отримати смачну та поживну страву без складних кулінарних технік.