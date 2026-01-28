Укр

Всего десять минут – и ароматные оладьи на столе: как их приготовить с яблоком и медом (видео)

Мария Швец
Яблочные оладьи
Яблочные оладьи. Фото instagram.com

Быстрое и вкусное блюдо

Из яблок готовят десятки любимых десертов — от пирогов и штруделей до классической "Шарлотки", которую знают в каждой семье. Но сегодня предлагаем более простую и не менее вкусную альтернативу — нежные яблочные оладьи, которые готовятся в считанные минуты. Для идеальной текстуры важно выбирать твердые ароматные яблоки с легкой кислинкой и не переборщить с мукой, чтобы тесто не стало "забитым". Именно натирание яблок в тесто, а не нарезание делает оладьи сочными и мягкими внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.;
  • кефир 2,5% – 400 мл;
  • мука – 250–270 г;
  • сахар – 100–150 г;
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • яблоки – 4 шт.;
  • масло или масло гхи – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар.
  2. Добавить яйца и кефир, перемешать венчиком до консистенции густой сметаны.
  3. Очистить яблоки, натереть их на грубой терке прямо в тесто, постоянно перемешивая.
  4. Перемешайте массу до однородности.
  5. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  6. Выкладывать тесто ложкой и жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяности.

Как и с чем подавать

Яблочные оладьи лучше всего смакуют теплыми, со сметаной, натуральным йогуртом или медом. Их можно украсить сахарной пудрой, карамелизированными яблоками или горстью орехов. Для более праздничного варианта подайте с шариком ванильного мороженого или ягодным соусом.

Эти оладьи – простой способ превратить обычные яблоки в уютный домашний десерт. Они быстро готовятся, всегда прибегают и дарят ощущение тепла из первого кусочка.

