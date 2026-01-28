Всего десять минут – и ароматные оладьи на столе: как их приготовить с яблоком и медом (видео)

Быстрое и вкусное блюдо

Из яблок готовят десятки любимых десертов — от пирогов и штруделей до классической "Шарлотки", которую знают в каждой семье. Но сегодня предлагаем более простую и не менее вкусную альтернативу — нежные яблочные оладьи, которые готовятся в считанные минуты. Для идеальной текстуры важно выбирать твердые ароматные яблоки с легкой кислинкой и не переборщить с мукой, чтобы тесто не стало "забитым". Именно натирание яблок в тесто, а не нарезание делает оладьи сочными и мягкими внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

кефир 2,5% – 400 мл;

мука – 250–270 г;

сахар – 100–150 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

соль – щепотка;

яблоки – 4 шт.;

масло или масло гхи – для жарки;

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавить яйца и кефир, перемешать венчиком до консистенции густой сметаны. Очистить яблоки, натереть их на грубой терке прямо в тесто, постоянно перемешивая. Перемешайте массу до однородности. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать тесто ложкой и жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяности.

Как и с чем подавать

Яблочные оладьи лучше всего смакуют теплыми, со сметаной, натуральным йогуртом или медом. Их можно украсить сахарной пудрой, карамелизированными яблоками или горстью орехов. Для более праздничного варианта подайте с шариком ванильного мороженого или ягодным соусом.

Эти оладьи – простой способ превратить обычные яблоки в уютный домашний десерт. Они быстро готовятся, всегда прибегают и дарят ощущение тепла из первого кусочка.