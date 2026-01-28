Всего десять минут – и ароматные оладьи на столе: как их приготовить с яблоком и медом (видео)
Быстрое и вкусное блюдо
Из яблок готовят десятки любимых десертов — от пирогов и штруделей до классической "Шарлотки", которую знают в каждой семье. Но сегодня предлагаем более простую и не менее вкусную альтернативу — нежные яблочные оладьи, которые готовятся в считанные минуты. Для идеальной текстуры важно выбирать твердые ароматные яблоки с легкой кислинкой и не переборщить с мукой, чтобы тесто не стало "забитым". Именно натирание яблок в тесто, а не нарезание делает оладьи сочными и мягкими внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- кефир 2,5% – 400 мл;
- мука – 250–270 г;
- сахар – 100–150 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
- яблоки – 4 шт.;
- масло или масло гхи – для жарки;
Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар.
- Добавить яйца и кефир, перемешать венчиком до консистенции густой сметаны.
- Очистить яблоки, натереть их на грубой терке прямо в тесто, постоянно перемешивая.
- Перемешайте массу до однородности.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.
- Выкладывать тесто ложкой и жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяности.
Как и с чем подавать
Яблочные оладьи лучше всего смакуют теплыми, со сметаной, натуральным йогуртом или медом. Их можно украсить сахарной пудрой, карамелизированными яблоками или горстью орехов. Для более праздничного варианта подайте с шариком ванильного мороженого или ягодным соусом.
Эти оладьи – простой способ превратить обычные яблоки в уютный домашний десерт. Они быстро готовятся, всегда прибегают и дарят ощущение тепла из первого кусочка.