Гречка по-панськи з фаршем та овочами: буденна каша з ресторанним смаком (відео)

Смачна та ситна страва

Гречка — це поживна крупа, яку зазвичай варять на воді або молоці, роблячи ніжну і розсипчасту кашу. Вона багата на білки, вітаміни та мінерали, а правильний вибір крупи — світло-коричнева, без стороннього запаху та сміття — визначає смак страви. Сьогодні пропонуємо приготувати гречку по-панськи з фаршем та овочами, яка готується на одній сковороді і виходить ситною та ароматною. Типові помилки — недостатньо обсмажені овочі або недоварена крупа, а експериментувати можна зі спеціями, заміною фаршу на м’ясо птиці чи додаванням грибів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kuhar.ua".

Як приготувати гречку по-панськи

Інгредієнти:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт. велика;

морква — 1 шт. середня;

гречана крупа — 300 г;

вода (окріп) — 600 мл;

сіль — 1,5 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

томатна паста — 2 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

рослинна олія — 30 мл;

Спосіб приготування:

Обсмажити цибулю дрібним кубиком на вершковому маслі та рослинній олії 4–5 хвилин. Додати моркву і смажити ще 5 хвилин. Викласти фарш, розім’яти його і додати сіль, перець, паприку, часник та томатну пасту, обсмажувати 15 хвилин. Додати промиту гречану крупу і обсмажити 3 хвилини. Влити окріп, накрити кришкою і тушкувати 20–25 хвилин на маленькому вогні. Вимкнути вогонь і дати страві постояти ще 10 хвилин.

Як і з чим подавати

Подавати гречку по-панськи краще гарячою, прямо зі сковороди або переклавши на тарілку. Для святкової або домашньої подачі можна прикрасити свіжою зеленню, скибочками чері або невеликою кількістю тертого сиру. Вона добре поєднується з салатами зі свіжих овочів, кисломолочними соусами або маринованими овочами. Також можна подавати як самостійну страву або доповнювати тушкованими овочами чи легким гарніром з овочевого рагу.

Гречка по-панськи з фаршем та овочами — це швидка, ситна і ароматна страва, яка стане відмінним обідом або вечерею. Вона легко адаптується під різні види м’яса і спецій, а приготування на одній сковороді робить процес максимально простим. Спробувавши її один раз, можна сміливо експериментувати з додатковими інгредієнтами, роблячи домашню кухню ще цікавішою.