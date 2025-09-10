Тушкована картопля з грибами: рецепт чудового гарніру для обіду чи вечері

Страва з картоплі та грибів на щодень

Картопля з грибами — яскравий приклад того, як із простих інгредієнтів можна приготувати по-справжньому смачну та ситну страву. До того ж це дуже універсальна страва. Її можна готувати й на обід, і на вечерю, і навіть для гостей.

Рецептом поділились на сторінці в TikTok kuhar.ua.

Інгредієнти:

картопля 1,2 кг;

печериці 500 г;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

солодкий перець 1 шт;

часник 2-3 зубчики;

пажитник 1 ч.л;

карі 0,5 ч.л;

чорний перець 0,5 ч.л;

сіль 1/2 ст.л;

лавровий лист 2 шт;

рослинна олія 80 — 100 мл;

зелень до смаку.

Як приготувати картоплю з грибами