Тушкована картопля з грибами: рецепт чудового гарніру для обіду чи вечері
Страва з картоплі та грибів на щодень
Картопля з грибами — яскравий приклад того, як із простих інгредієнтів можна приготувати по-справжньому смачну та ситну страву. До того ж це дуже універсальна страва. Її можна готувати й на обід, і на вечерю, і навіть для гостей.
Рецептом поділились на сторінці в TikTok kuhar.ua.
Інгредієнти:
- картопля 1,2 кг;
- печериці 500 г;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- солодкий перець 1 шт;
- часник 2-3 зубчики;
- пажитник 1 ч.л;
- карі 0,5 ч.л;
- чорний перець 0,5 ч.л;
- сіль 1/2 ст.л;
- лавровий лист 2 шт;
- рослинна олія 80 — 100 мл;
- зелень до смаку.
Як приготувати картоплю з грибами
- Картоплю нарізаємо крупним кубиком. Цибулю подрібнюємо, моркву натираємо на грубій терці, солодкий перець нарізаємо соломкою.
- Картоплю заливаємо 1,5 л води. Додаємо сіль, лавровий лист, карі, пажитник. Тушкуємо на середньому вогні.
- У розігріту пательню наливаємо олію і викладаємо гриби, додаємо чорний перець. Обсмажуємо до золотистого кольору. І по готовності відправляємо до картоплі.
- Обсмажуємо всі овочі до золотистого кольору 15 хвилин. Наприкінці додаємо часник і тримаємо на вогні ще 2 хвилини.
- По готовності відправляємо обсмажені овочі до картоплі, тушкуємо разом 10 хвилин. Наприкінці додаємо зелень та готуємо ще 1 хвилину.