Тушкована картопля з грибами: рецепт чудового гарніру для обіду чи вечері

Наталя Граковська
Як приготувати картоплю з грибами
Як приготувати картоплю з грибами. Фото Скріншот YouTube

Страва з картоплі та грибів на щодень

Картопля з грибами — яскравий приклад того, як із простих інгредієнтів можна приготувати по-справжньому смачну та ситну страву. До того ж це дуже універсальна страва. Її можна готувати й на обід, і на вечерю, і навіть для гостей.

Рецептом поділились на сторінці в TikTok kuhar.ua.

Інгредієнти:

  • картопля 1,2 кг;
  • печериці 500 г;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • солодкий перець 1 шт;
  • часник 2-3 зубчики;
  • пажитник 1 ч.л;
  • карі 0,5 ч.л;
  • чорний перець 0,5 ч.л;
  • сіль 1/2 ст.л;
  • лавровий лист 2 шт;
  • рослинна олія 80 — 100 мл;
  • зелень до смаку.

Як приготувати картоплю з грибами

  1. Картоплю нарізаємо крупним кубиком. Цибулю подрібнюємо, моркву натираємо на грубій терці, солодкий перець нарізаємо соломкою.
  2. Картоплю заливаємо 1,5 л води. Додаємо сіль, лавровий лист, карі, пажитник. Тушкуємо на середньому вогні.
  3. У розігріту пательню наливаємо олію і викладаємо гриби, додаємо чорний перець. Обсмажуємо до золотистого кольору. І по готовності відправляємо до картоплі.
  4. Обсмажуємо всі овочі до золотистого кольору 15 хвилин. Наприкінці додаємо часник і тримаємо на вогні ще 2 хвилини.
  5. По готовності відправляємо обсмажені овочі до картоплі, тушкуємо разом 10 хвилин. Наприкінці додаємо зелень та готуємо ще 1 хвилину.
