Пельмени по-новому: блюдо из духовки, которое точно попросят приготовить еще (видео)

Вариант простого, но сытного и вкусного ужина

Пельмени на ужин можно не только сварить, но и запечь в сметанном соусе с сыром. В отличие от обычной варки, запекание позволяет тесту пропитаться соусом, а мясо внутри становится невероятно нежным. Блюдо получается сочным и с аппетитной золотистой корочкой.

Этот рецепт запеченных пельменей идеально подойдет для будней, так как блюдо готовится из простых ингредиентов и занимает минимум времени. То, что нужно после тяжелого рабочего дня. Рецептом поделились на YouTube-канале Вика-Простые Рецепты.

Как приготовить пельмени в духовке

Ингредиенты:

Пельмени замороженные — 600-700 г

Сметана — 200-250 г

Вода или бульон — 180-200 мл

Сыр (моцарелла) — 100-120 г

Соевый соус – 1–1,5 ч. л.

Приправа для мяса – 1–1,5 ч. л. (желательно без соли)

Сырная приправа – 0,5–0,75 ч. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Чеснок – 1 зубчик (по желанию)

Сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Подберите форму такого размера, чтобы пельмени могли разместиться в один слой. Тщательно смажьте ее сливочным маслом. Выложите замороженные пельмени в форму. Предварительно отваривать их не нужно. В глубокой миске смешайте сметану, воду (или бульон), соевый соус, приправу для мяса, сырную приправу, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте до однородности. Равномерно залейте пельмени полученным соусом. Жидкость должна покрывать их примерно наполовину. Накройте форму крышкой или другим противнем. Поставьте в разогретую до 180–200°C духовку на 20–30 минут. Снимите крышку и щедро посыпьте блюдо тертым сыром. Верните форму в духовку еще на 10–15 минут, пока не появится золотистая румяная корочка.

Как и с чем подавать

Подавать запеченные пельмени лучше всего сразу после приготовления, пока соус остается жидким, а сырная корочка тянется. Лучший вариант — разложить их в глубокие тарелки, щедро полить остатками сметанной подливы со дна формы и посыпать свежей зеленью. Запеченные пельмени в сметанном соусе — довольно сытное и жирное блюдо, поэтому идеальным гарниром станут хрустящие маринованные корнишоны, квашеная капуста или легкий салат из томатов и красного лука, заправленный лимонным соком.