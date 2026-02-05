Пельмени по-новому: блюдо из духовки, которое точно попросят приготовить еще (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вариант простого, но сытного и вкусного ужина
Пельмени на ужин можно не только сварить, но и запечь в сметанном соусе с сыром. В отличие от обычной варки, запекание позволяет тесту пропитаться соусом, а мясо внутри становится невероятно нежным. Блюдо получается сочным и с аппетитной золотистой корочкой.
Этот рецепт запеченных пельменей идеально подойдет для будней, так как блюдо готовится из простых ингредиентов и занимает минимум времени. То, что нужно после тяжелого рабочего дня. Рецептом поделились на YouTube-канале Вика-Простые Рецепты.
Как приготовить пельмени в духовке
Ингредиенты:
- Пельмени замороженные — 600-700 г
- Сметана — 200-250 г
- Вода или бульон — 180-200 мл
- Сыр (моцарелла) — 100-120 г
- Соевый соус – 1–1,5 ч. л.
- Приправа для мяса – 1–1,5 ч. л. (желательно без соли)
- Сырная приправа – 0,5–0,75 ч. л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию)
- Сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Подберите форму такого размера, чтобы пельмени могли разместиться в один слой. Тщательно смажьте ее сливочным маслом.
- Выложите замороженные пельмени в форму. Предварительно отваривать их не нужно.
- В глубокой миске смешайте сметану, воду (или бульон), соевый соус, приправу для мяса, сырную приправу, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.
- Равномерно залейте пельмени полученным соусом. Жидкость должна покрывать их примерно наполовину.
- Накройте форму крышкой или другим противнем. Поставьте в разогретую до 180–200°C духовку на 20–30 минут.
- Снимите крышку и щедро посыпьте блюдо тертым сыром.
- Верните форму в духовку еще на 10–15 минут, пока не появится золотистая румяная корочка.
Как и с чем подавать
Подавать запеченные пельмени лучше всего сразу после приготовления, пока соус остается жидким, а сырная корочка тянется. Лучший вариант — разложить их в глубокие тарелки, щедро полить остатками сметанной подливы со дна формы и посыпать свежей зеленью. Запеченные пельмени в сметанном соусе — довольно сытное и жирное блюдо, поэтому идеальным гарниром станут хрустящие маринованные корнишоны, квашеная капуста или легкий салат из томатов и красного лука, заправленный лимонным соком.