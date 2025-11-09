Кокос, вершки і трішки любові: такий десерт просто тане в роті (відео)
Смачні та прості ласощі
Десерти — це солодкі шедеври, які дарують радість і створюють святковий настрій. Вони бувають різними: від тортів і тістечок до морозива та кремів. Домашній брауні без шоколаду та яєць вже довів, що десерти можуть бути простими і водночас неймовірно смачними.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати кокосовий десерт із молочною основою та вершковим кремом, який не потребує випічки і виходить ніжним та ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати кокосовий десерт
Інгредієнти:
- молоко — 1 л;
- цукор — 200 мл;
- борошно — 200 мл;
- вершкове масло — 20 г;
- кокосова стружка — 150 г;
- крем-сир — 250 г;
- вершки 30–33% — 100 мл;
- вершкове масло — 30 г;
- згущене молоко — 80 г;
- полуниця — 200 г.
Спосіб приготування:
- Змішати борошно та цукор у каструлі до однорідності.
- Поставити на маленький вогонь та постійно помішувати вінчиком до загустіння.
- Додати вершкове масло та перемішати.
- Посипати деко кокосовою стружкою.
- Вилити гарячий крем на кокос і розрівняти.
- Залишити охолонути, потім поставити в холодильник до повного застигання.
- Збити крем-сир з вершками та згущеним молоком до однорідності.
- Викласти вершковий крем на застиглий молочний шар та розрівняти.
- Зверху викласти нарізану полуницю та скрутити рулетики за бажанням.
Кокосовий десерт виходить ніжним, ароматним і приємно освіжає смак. Він стане справжньою прикрасою святкового столу або солодким подарунком для рідних.