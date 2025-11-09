Рус

Кокос, вершки і трішки любові: такий десерт просто тане в роті (відео)

Марія Швець
Кокосовий десерт
Кокосовий десерт. Фото instagram.com

Смачні та прості ласощі

Десерти — це солодкі шедеври, які дарують радість і створюють святковий настрій. Вони бувають різними: від тортів і тістечок до морозива та кремів. Домашній брауні без шоколаду та яєць вже довів, що десерти можуть бути простими і водночас неймовірно смачними.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати кокосовий десерт із молочною основою та вершковим кремом, який не потребує випічки і виходить ніжним та ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати кокосовий десерт

Інгредієнти:

  • молоко — 1 л;
  • цукор — 200 мл;
  • борошно — 200 мл;
  • вершкове масло — 20 г;
  • кокосова стружка — 150 г;
  • крем-сир — 250 г;
  • вершки 30–33% — 100 мл;
  • вершкове масло — 30 г;
  • згущене молоко — 80 г;
  • полуниця — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно та цукор у каструлі до однорідності.
  2. Поставити на маленький вогонь та постійно помішувати вінчиком до загустіння.
  3. Додати вершкове масло та перемішати.
  4. Посипати деко кокосовою стружкою.
  5. Вилити гарячий крем на кокос і розрівняти.
  6. Залишити охолонути, потім поставити в холодильник до повного застигання.
  7. Збити крем-сир з вершками та згущеним молоком до однорідності.
  8. Викласти вершковий крем на застиглий молочний шар та розрівняти.
  9. Зверху викласти нарізану полуницю та скрутити рулетики за бажанням.

Кокосовий десерт виходить ніжним, ароматним і приємно освіжає смак. Він стане справжньою прикрасою святкового столу або солодким подарунком для рідних.

