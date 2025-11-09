Кокос, вершки і трішки любові: такий десерт просто тане в роті (відео)

Смачні та прості ласощі

Десерти — це солодкі шедеври, які дарують радість і створюють святковий настрій. Вони бувають різними: від тортів і тістечок до морозива та кремів. Домашній брауні без шоколаду та яєць вже довів, що десерти можуть бути простими і водночас неймовірно смачними.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати кокосовий десерт із молочною основою та вершковим кремом, який не потребує випічки і виходить ніжним та ароматним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати кокосовий десерт

Інгредієнти:

молоко — 1 л;

цукор — 200 мл;

борошно — 200 мл;

вершкове масло — 20 г;

кокосова стружка — 150 г;

крем-сир — 250 г;

вершки 30–33% — 100 мл;

вершкове масло — 30 г;

згущене молоко — 80 г;

полуниця — 200 г.

Спосіб приготування:

Змішати борошно та цукор у каструлі до однорідності. Поставити на маленький вогонь та постійно помішувати вінчиком до загустіння. Додати вершкове масло та перемішати. Посипати деко кокосовою стружкою. Вилити гарячий крем на кокос і розрівняти. Залишити охолонути, потім поставити в холодильник до повного застигання. Збити крем-сир з вершками та згущеним молоком до однорідності. Викласти вершковий крем на застиглий молочний шар та розрівняти. Зверху викласти нарізану полуницю та скрутити рулетики за бажанням.

Кокосовий десерт виходить ніжним, ароматним і приємно освіжає смак. Він стане справжньою прикрасою святкового столу або солодким подарунком для рідних.