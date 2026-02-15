Вкус, проверенный поколениями: сочные крученики с грибной начинкой (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из мяса можно приготовить множество блюд – от рваного мяса для бургеров до классических отбивных или запеченных рулетов. Но сегодня предлагается обратиться к украинской традиции и приготовить крученики — блюдо, сочетающее сочное мясо с ароматной начинкой и нежной подливкой. Крученики имеют давнее происхождение и считаются праздничным блюдом во многих регионах Украины, особенно на Галичине и Волыни. Для идеального результата важно выбирать свежее мясо без лишних жил, не пережаривать его на первом этапе и не перегружать начинку, чтобы рулеты оставались нежными, а не сухими. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить крученики

Ингредиенты:

свинина (вырезка или лопатка) – 1 кг;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

грибы (белые или шампиньоны) – 150 г;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

паприка – по вкусу;

зелень – по вкусу;

намазка из сала – 4 ст. л.;

масло – для жарки;

вода – 400 мл;

мука – 2 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления

Отбить мясо тонкими пластами, смазать намазкой и слегка посолить. Нарезать лук, морковь и грибы, обжарить на растительном масле до мягкости с добавлением специй. Выложить начинку на мясо, свернуть рулетами, закрепить шпажками и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Смешать воду, муку и сметану до однородности, влить на сковороду, выложить крученики и тушить под крышкой около 30 минут.

Как и с чем подавать

Крученики лучше подавать горячими, полив щедрой порцией подливки и посыпав свежей зеленью. Они идеально сочетаются с картофельным пюре, гречкой или домашней лапшой, а также со свежими или квашеными овощами. Для более современной подачи можно нарезать ломтиками рулеты и выложить на тарелку вместе с кремовым соусом и салатом.

Крученики — пример того, как простое селянское блюдо может оставаться актуальным и сегодня, сохраняя глубокий вкус и культурную ценность. Правильно подобранные ингредиенты и неспешное тушение делают их особенно нежными и ароматными. Это блюдо, которое подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.