Никто не догадается, что это салат из дешевой рыбы: рецепт питательной закуски

Наталья Граковская
Салат из сардины
Салат из сардины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сытный, простой и бюджетный салат с рыбой

Если дома есть банка рыбных консервов, отварной картофель, яйца и маринованные огурцы, за считанные минуты можно собрать вкусный салат. Это блюдо — настоящая находка для случаев, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и питательное без лишних затрат. К тому же этот салат из сардины можно готовить и на праздничный стол. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

  • Сардина в масле — 1 банка.
  • Маринованные огурцы – 3 шт.
  • Картофель (отварной) — 1 большой
  • Морковь (отварная) – 1 шт.
  • Яйца (сваренные) – 3 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Майонез — для смазки
  • Соль и перец – по вкусу.

Для быстрого маринада лука: 50 мл воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотка соли.

Пошаговое приготовление:

  1. Мелко нарезаем луковицу и заливаем ее смесью воды, уксуса, сахара и соли. Оставляем на 10–15 минут, после чего жидкость тщательно сливаем.
  2. Открываем банку с консервами, сливаем жидкость. Саму рыбу выкладываем в глубокую тарелку или салатник и разминаем вилкой. Это будет первый слой салата, который нужно смазать майонезом.
  3. Поверх рыбы раскладываем маринованный лук. Далее натираем вареный картофель на крупной терке, немного подсаливаем его и снова делаем майонезную сеточкой.
  4. Следующими идут тертые маринованные огурцы, а за ними — слой натертой вареной моркови. Снова добавляем немного майонеза.
  5. Последний слой — тертые яйца. Верх салата можно смазать остатками майонеза или оставить без него.

Чтобы вкус стал цельным, дайте блюду постоять в холодильнике хотя бы час. Так слои пропитаются, и салат будет гораздо вкуснее.

