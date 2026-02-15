Никто не догадается, что это салат из дешевой рыбы: рецепт питательной закуски
Сытный, простой и бюджетный салат с рыбой
Если дома есть банка рыбных консервов, отварной картофель, яйца и маринованные огурцы, за считанные минуты можно собрать вкусный салат. Это блюдо — настоящая находка для случаев, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и питательное без лишних затрат. К тому же этот салат из сардины можно готовить и на праздничный стол. Рецептом поделились на портале "Сенсация".
Ингредиенты:
- Сардина в масле — 1 банка.
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Картофель (отварной) — 1 большой
- Морковь (отварная) – 1 шт.
- Яйца (сваренные) – 3 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Майонез — для смазки
- Соль и перец – по вкусу.
Для быстрого маринада лука: 50 мл воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотка соли.
Пошаговое приготовление:
- Мелко нарезаем луковицу и заливаем ее смесью воды, уксуса, сахара и соли. Оставляем на 10–15 минут, после чего жидкость тщательно сливаем.
- Открываем банку с консервами, сливаем жидкость. Саму рыбу выкладываем в глубокую тарелку или салатник и разминаем вилкой. Это будет первый слой салата, который нужно смазать майонезом.
- Поверх рыбы раскладываем маринованный лук. Далее натираем вареный картофель на крупной терке, немного подсаливаем его и снова делаем майонезную сеточкой.
- Следующими идут тертые маринованные огурцы, а за ними — слой натертой вареной моркови. Снова добавляем немного майонеза.
- Последний слой — тертые яйца. Верх салата можно смазать остатками майонеза или оставить без него.
Чтобы вкус стал цельным, дайте блюду постоять в холодильнике хотя бы час. Так слои пропитаются, и салат будет гораздо вкуснее.