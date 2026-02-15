Праздничный хит к Масленице: леопардовые блины, от которых в восторге все (видео)
Читати українською
Какао превратит блины в шедевр
Хотите приготовить что-то действительно эффектное и праздничное к Масленице? Попробуйте трендовые леопардовые блины. Рецепт совсем не сложный – основа готовится из классического теста на молоке, а характерный рисунок создается с помощью какао и поэтапной выпечки.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша Мария Хаванских в Instagram. Такие блины точно удивят домашних и особенно понравятся детям, так как выглядят они необычно.
Как приготовить леопардовые блины
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 50 г сахара
- 3 яйца
- Щепотка соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 500 г молока
- Какао
Способ приготовления:
- Яйца взбейте вилкой или венчиком до однородности. Постепенно добавьте сахар, соль и просеянную муку. Начните вводить молоко небольшими порциями, постоянно помешивая. Если остались комочки, процедите тесто через мелкое сито.
- Разделите готовое тесто на три части. Основную часть (2/3 теста) оставьте светлой. В среднюю часть (примерно 100 мл теста) добавьте 0,5 ч. л. какао. В самую маленькую часть (50–70 мл) добавьте 2 ч. л. какао и размешайте. Для удобства перелейте тесто с какао в кондитерские мешки или пластиковые соусники с узким носиком.
- Разогрейте сковороду и слегка смажьте маслом (только для первого блина). Сначала поставьте хаотичные точки светло-коричневым тестом. Подождите 5–10 секунд, чтобы они "схватились". Вокруг каждой точки обведите разорванный круг темным тестом. Подождите еще 5 секунд. Залейте сверху светлым тестом, распределяя его по всей поверхности. Жарьте до золотистого цвета, затем осторожно переверните.
Как и с чем подавать
Леопардовые блины можно подавать как с творогом, шоколадной пастой, фруктами или медом, так и с вареньем или сметаной.