Праздничный хит к Масленице: леопардовые блины, от которых в восторге все (видео)

Какао превратит блины в шедевр

Хотите приготовить что-то действительно эффектное и праздничное к Масленице? Попробуйте трендовые леопардовые блины. Рецепт совсем не сложный – основа готовится из классического теста на молоке, а характерный рисунок создается с помощью какао и поэтапной выпечки.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Мария Хаванских в Instagram. Такие блины точно удивят домашних и особенно понравятся детям, так как выглядят они необычно.

Как приготовить леопардовые блины

Ингредиенты:

300 г муки

50 г сахара

3 яйца

Щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

500 г молока

Какао

Способ приготовления:

Яйца взбейте вилкой или венчиком до однородности. Постепенно добавьте сахар, соль и просеянную муку. Начните вводить молоко небольшими порциями, постоянно помешивая. Если остались комочки, процедите тесто через мелкое сито. Разделите готовое тесто на три части. Основную часть (2/3 теста) оставьте светлой. В среднюю часть (примерно 100 мл теста) добавьте 0,5 ч. л. какао. В самую маленькую часть (50–70 мл) добавьте 2 ч. л. какао и размешайте. Для удобства перелейте тесто с какао в кондитерские мешки или пластиковые соусники с узким носиком. Разогрейте сковороду и слегка смажьте маслом (только для первого блина). Сначала поставьте хаотичные точки светло-коричневым тестом. Подождите 5–10 секунд, чтобы они "схватились". Вокруг каждой точки обведите разорванный круг темным тестом. Подождите еще 5 секунд. Залейте сверху светлым тестом, распределяя его по всей поверхности. Жарьте до золотистого цвета, затем осторожно переверните.

Как и с чем подавать

Леопардовые блины можно подавать как с творогом, шоколадной пастой, фруктами или медом, так и с вареньем или сметаной.