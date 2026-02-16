Один салат – и сыты все: картофель, тунец и простой соус (видео)

Вкусный и сытный салат

Салаты бывают очень разными: от классических овощных и зеленых до локальных кулинарных вариантов, например грузинский салат "Макоце" со свеклой и сыром, который сочетает яркий вкус и насыщенный цвет. Сегодня предлагается легкий и сытный салат с картофелем и тунцем, который подойдет как для обеда, так и ужина. Удачный салат начинается с качественных ингредиентов: картофель должен быть плотным, тунец – в собственном соку без лишних добавок, овощи – свежими и спелыми. Для насыщенного вкуса и баланса текстур важно правильно сочетать ингредиенты: мягкий картофель, нежное яйцо, сочный помидор, немного хрустящего лука и оливки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить салат с картофелем и тунцем

Ингредиенты:

салат (листья) — 1/2 пачки;

картофель – 1 шт;

тунец в собственном соке — 80 г;

помидор — 1 шт;

яйцо отварное – 1 шт (или 3–4 перепелиных);

оливки или маслины – 50 г;

фиолетовый сладкий лук — 1/2 шт;

Для соуса:

оливковое масло – 1 ст. л.;

мед – 1/2 ч. л.;

горчица американская – 1/2 ч. л.;

горчица дижонская – 1/2 ч. л.;

лимонный сок – 1 ч. л.;

соль — щепотка;

Способ приготовления:

Отварить картофель до готовности и поджарить на небольшом количестве растительного масла. Нарезать картофель, помидор, яйцо, лук и оливки с кубиками или полосками. Смешать овощи с тунцем и салатом в большой миске. Для соуса взбить растительное масло, мед, обе горчицы, лимонный сок и щепотку соли до однородности. Заправить салат соусом или подавать отдельно. Тщательно перемешайте перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат подается в качестве самостоятельного блюда или легкого перекуса, а также может стать частью праздничного стола с другими закусками, например, с куриными рулетами или тостами. Для подачи салат можно выложить на широкое блюдо, украсить свежей зеленью, дольками лимона или дополнительными оливками. Соус можно подавать отдельно, чтобы каждый мог регулировать вкус или заправить салат медово-горчичным соусом непосредственно.

Салат готов к подаче – сытный, сбалансированный по вкусу и цвету, идеален для легкого ужина или обеда.