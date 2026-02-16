Такие блины вы точно не пробовали: приготовьте тесто на айране (видео)
Вкусное и необычное блюдо
Блинчики бывают разные: тонкие, толстые, на молоке, кефире или сыворотке, со сладкими или солеными начинками. Классический вариант на сыворотке получается нежным и легким, а благодаря легкой кислинке тесто становится воздушным и пористым. Но сегодня предлагается рецепт блинов на айране, с курицей, грибами и сыром, сочетающий сытность и деликатную текстуру, подходящий для завтрака, обеда или ужина. Для лучшего вкуса следует выбирать свежие ингредиенты: молодое куриное филе без лишней влаги, свежие шампиньоны, сыр средней жирности, а айран или сыворотку желательно комнатной температуры, чтобы тесто не потеряло легкость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить блины на айране с курицей и грибами
Ингредиенты:
- айрон – 600 мл;
- яйца – 2 шт;
- мука – 225 г;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
- сода – ½ ч. л.;
- масло или сливочное масло – 3 ст. л.;
Для начинки:
- лук – 1 шт;
- шампиньоны – 400 г;
- куриное филе – 400 г;
- сыр – 200 г;
- специи, зелень – по вкусу;
- сметана – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром и солью в легкую пену.
- Влить половину айрана, добавить муку и соду, замешать гладкое тесто без комочков.
- Добавить оставшийся айран и масло, оставить тесто на 10–15 минут.
- Жарить блины на смазанном сковороде маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
- Обжарить лук и грибы до мягкости, отварить куриное филе и порезать его.
- Смешать филе, грибы, лук, добавить натертый сыр, зелень, специи и сметану.
- Выложить начинку на блины, завернуть и запекать или обжаривать до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Блинчики подают горячими, посыпав свежей зеленью или мелко нарезанной петрушкой. К ним можно добавить сметану, йогурт или лёгкий соус на основе горчицы и меда для пикантности. Они хорошо сочетаются с легкими овощными салатами или томатным соусом, а для праздничной подачи можно нарезать порционными рулетиками и выложить на красивое блюдо.
Блинчики с начинкой готовы к подаче, они сочные, ароматные и остаются нежными даже после охлаждения.