Такие блины вы точно не пробовали: приготовьте тесто на айране (видео)

Вкусное и необычное блюдо

Блинчики бывают разные: тонкие, толстые, на молоке, кефире или сыворотке, со сладкими или солеными начинками. Классический вариант на сыворотке получается нежным и легким, а благодаря легкой кислинке тесто становится воздушным и пористым. Но сегодня предлагается рецепт блинов на айране, с курицей, грибами и сыром, сочетающий сытность и деликатную текстуру, подходящий для завтрака, обеда или ужина. Для лучшего вкуса следует выбирать свежие ингредиенты: молодое куриное филе без лишней влаги, свежие шампиньоны, сыр средней жирности, а айран или сыворотку желательно комнатной температуры, чтобы тесто не потеряло легкость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить блины на айране с курицей и грибами

Ингредиенты:

айрон – 600 мл;

яйца – 2 шт;

мука – 225 г;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

сода – ½ ч. л.;

масло или сливочное масло – 3 ст. л.;

Для начинки:

лук – 1 шт;

шампиньоны – 400 г;

куриное филе – 400 г;

сыр – 200 г;

специи, зелень – по вкусу;

сметана – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и солью в легкую пену. Влить половину айрана, добавить муку и соду, замешать гладкое тесто без комочков. Добавить оставшийся айран и масло, оставить тесто на 10–15 минут. Жарить блины на смазанном сковороде маслом до золотистого цвета с обеих сторон. Обжарить лук и грибы до мягкости, отварить куриное филе и порезать его. Смешать филе, грибы, лук, добавить натертый сыр, зелень, специи и сметану. Выложить начинку на блины, завернуть и запекать или обжаривать до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Блинчики подают горячими, посыпав свежей зеленью или мелко нарезанной петрушкой. К ним можно добавить сметану, йогурт или лёгкий соус на основе горчицы и меда для пикантности. Они хорошо сочетаются с легкими овощными салатами или томатным соусом, а для праздничной подачи можно нарезать порционными рулетиками и выложить на красивое блюдо.

Блинчики с начинкой готовы к подаче, они сочные, ароматные и остаются нежными даже после охлаждения.