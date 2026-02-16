Укр

Такие блины вы точно не пробовали: приготовьте тесто на айране (видео)

Мария Швец
Блинчики с курицей и грибами
Блинчики с курицей и грибами. Фото instagram.com

Вкусное и необычное блюдо

Блинчики бывают разные: тонкие, толстые, на молоке, кефире или сыворотке, со сладкими или солеными начинками. Классический вариант на сыворотке получается нежным и легким, а благодаря легкой кислинке тесто становится воздушным и пористым. Но сегодня предлагается рецепт блинов на айране, с курицей, грибами и сыром, сочетающий сытность и деликатную текстуру, подходящий для завтрака, обеда или ужина. Для лучшего вкуса следует выбирать свежие ингредиенты: молодое куриное филе без лишней влаги, свежие шампиньоны, сыр средней жирности, а айран или сыворотку желательно комнатной температуры, чтобы тесто не потеряло легкость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить блины на айране с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • айрон – 600 мл;
  • яйца – 2 шт;
  • мука – 225 г;
  • сахар – 1,5 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;
  • сода – ½ ч. л.;
  • масло или сливочное масло – 3 ст. л.;

Для начинки:

  • лук – 1 шт;
  • шампиньоны – 400 г;
  • куриное филе – 400 г;
  • сыр – 200 г;
  • специи, зелень – по вкусу;
  • сметана – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром и солью в легкую пену.
  2. Влить половину айрана, добавить муку и соду, замешать гладкое тесто без комочков.
  3. Добавить оставшийся айран и масло, оставить тесто на 10–15 минут.
  4. Жарить блины на смазанном сковороде маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
  5. Обжарить лук и грибы до мягкости, отварить куриное филе и порезать его.
  6. Смешать филе, грибы, лук, добавить натертый сыр, зелень, специи и сметану.
  7. Выложить начинку на блины, завернуть и запекать или обжаривать до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Блинчики подают горячими, посыпав свежей зеленью или мелко нарезанной петрушкой. К ним можно добавить сметану, йогурт или лёгкий соус на основе горчицы и меда для пикантности. Они хорошо сочетаются с легкими овощными салатами или томатным соусом, а для праздничной подачи можно нарезать порционными рулетиками и выложить на красивое блюдо.

Блинчики с начинкой готовы к подаче, они сочные, ароматные и остаются нежными даже после охлаждения.

