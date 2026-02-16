За двадцать минут – чрезвычайно сочное филе: секрет приготовления на сковороде (видео)

Приготовите на раз-два

Куриное филе – универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд, от классической курицы в сливочно-грибном соусе до быстрых жареных блюд на сковороде. Но сегодня мы предлагаем вариант, сочетающий скорость приготовления и необычайную сочность, подчеркнутую ароматной глазурью из меда, горчицы и соевого соуса. Для лучшего результата следует выбирать свежее филе без остатков кожи и лишнего жира, а соус готовить из качественных ингредиентов, чтобы вкус был чистым и насыщенным. Важно соблюдать температуру и время обжарки, чтобы мясо не пересохло и оставалось нежным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna.delights".

Как приготовить сочное куриное филе

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

мука — 2 ст. л.;

соевый соус – 100 мл;

сливочное масло – 50 г;

горчица – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

сок лимона – 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

Способ приготовления:

Надрезать куриное филе вдоль и поперек, не дорезая донизу, образуя сеточку из квадратиков. Посолить, поперчить и обвалять в муке. Обжарить филе на сковороде до румяной корочки по бокам примерно по 5 минут. Добавить сливочное масло, измельченный чеснок, соевый соус, горчицу, мед и сок лимона. Перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5–7 минут до полной готовности.

Как и с чем подавать

Блюдо лучше подавать горячим сразу после приготовления, порезав филе на порционные кусочки. Гарнировать можно легким овощным салатом, тушеными овощами или картофельным пюре. Для украшения подойдет свежий укроп или петрушка, а оставшийся после тушения соус можно добавить сверху для дополнительной сочности. Такая подача подчеркивает аромат курицы и делает блюдо праздничным и аппетитным.