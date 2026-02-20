Не только салат: как приготовить закуску "крабовые цветы" (видео)
Вкусная и эффектная закуска
Из крабовых палочек готовят множество блюд, в частности популярный крабовый салат, давно ставший классикой домашних застолий. Но сегодня предлагается более изощренный вариант – закуска "Крабовые цветы", сочетающая знакомый вкус с эффектной ресторанной подачей. Для лучшего результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием сурими, а плавленые сырки предварительно охлаждать, чтобы они легко натирались и не слипались в массе. Это блюдо относится к современной фуршетной кухне, где традиционные ингредиенты подаются в формате порционных канапе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить закуску "Крабовые цветы"
Ингредиенты:
- гренки – 1 упаковка;
- яйца – 3 шт.;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- майонез – 2–3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- крабовые палочки – 6–7 шт.;
- зеленый горошек или кукуруза или зерна граната – по вкусу;
- микрогрин или свежая зелень – для декора.
Способ приготовления:
- Отварить вкрутую яйца, остудить, очистить и натереть на мелкую терку.
- Натереть подмороженные плавленые сырки и смешать с яйцами.
- Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец, тщательно перемешать в однородную кремовую текстуру.
- Смазать полученной массой гренки ровным слоем.
- Нарезать крабовые палочки тонкими полосками и выложить в форме лепестков цветок.
- В центр каждого "цветка" выложить зерна горошка, кукурузы или граната и украсить зеленью.
Как и с чем подавать
Закуску лучше подавать охлажденной на большой плоской тарелке или деревянной доске для эффектной фуршетной подачи. Она хорошо сочетается с легкими овощными салатами, слабосоленой рыбой и белым сухим вином или игристым напитком. По желанию майонез можно частично заменить сливочным сыром или греческим йогуртом для более нежного вкуса, а гренки подсушенным багетом или тарталетками.
Закуска "Крабовые цветы" – это простой способ превратить обычные ингредиенты в стильное праздничное блюдо, которое одинаково хорошо подходит как для домашнего стола, так и для фуршета.