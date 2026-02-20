Не только салат: как приготовить закуску "крабовые цветы" (видео)

Вкусная и эффектная закуска

Из крабовых палочек готовят множество блюд, в частности популярный крабовый салат, давно ставший классикой домашних застолий. Но сегодня предлагается более изощренный вариант – закуска "Крабовые цветы", сочетающая знакомый вкус с эффектной ресторанной подачей. Для лучшего результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием сурими, а плавленые сырки предварительно охлаждать, чтобы они легко натирались и не слипались в массе. Это блюдо относится к современной фуршетной кухне, где традиционные ингредиенты подаются в формате порционных канапе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить закуску "Крабовые цветы"

Ингредиенты:

гренки – 1 упаковка;

яйца – 3 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

майонез – 2–3 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

крабовые палочки – 6–7 шт.;

зеленый горошек или кукуруза или зерна граната – по вкусу;

микрогрин или свежая зелень – для декора.

Способ приготовления:

Отварить вкрутую яйца, остудить, очистить и натереть на мелкую терку. Натереть подмороженные плавленые сырки и смешать с яйцами. Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец, тщательно перемешать в однородную кремовую текстуру. Смазать полученной массой гренки ровным слоем. Нарезать крабовые палочки тонкими полосками и выложить в форме лепестков цветок. В центр каждого "цветка" выложить зерна горошка, кукурузы или граната и украсить зеленью.

Как и с чем подавать

Закуску лучше подавать охлажденной на большой плоской тарелке или деревянной доске для эффектной фуршетной подачи. Она хорошо сочетается с легкими овощными салатами, слабосоленой рыбой и белым сухим вином или игристым напитком. По желанию майонез можно частично заменить сливочным сыром или греческим йогуртом для более нежного вкуса, а гренки подсушенным багетом или тарталетками.

Закуска "Крабовые цветы" – это простой способ превратить обычные ингредиенты в стильное праздничное блюдо, которое одинаково хорошо подходит как для домашнего стола, так и для фуршета.