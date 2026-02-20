Укр

Не только салат: как приготовить закуску "крабовые цветы" (видео)

Мария Швец
Закуска "Крабовые цветы"
Закуска "Крабовые цветы". Фото Сгенерировано ИИ

Вкусная и эффектная закуска

Из крабовых палочек готовят множество блюд, в частности популярный крабовый салат, давно ставший классикой домашних застолий. Но сегодня предлагается более изощренный вариант – закуска "Крабовые цветы", сочетающая знакомый вкус с эффектной ресторанной подачей. Для лучшего результата следует выбирать качественные крабовые палочки с высоким содержанием сурими, а плавленые сырки предварительно охлаждать, чтобы они легко натирались и не слипались в массе. Это блюдо относится к современной фуршетной кухне, где традиционные ингредиенты подаются в формате порционных канапе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить закуску "Крабовые цветы"

Ингредиенты:

  • гренки – 1 упаковка;
  • яйца – 3 шт.;
  • плавленые сырки – 2 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • майонез – 2–3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • крабовые палочки – 6–7 шт.;
  • зеленый горошек или кукуруза или зерна граната – по вкусу;
  • микрогрин или свежая зелень – для декора.

Способ приготовления:

  1. Отварить вкрутую яйца, остудить, очистить и натереть на мелкую терку.
  2. Натереть подмороженные плавленые сырки и смешать с яйцами.
  3. Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец, тщательно перемешать в однородную кремовую текстуру.
  4. Смазать полученной массой гренки ровным слоем.
  5. Нарезать крабовые палочки тонкими полосками и выложить в форме лепестков цветок.
  6. В центр каждого "цветка" выложить зерна горошка, кукурузы или граната и украсить зеленью.

Как и с чем подавать

Закуску лучше подавать охлажденной на большой плоской тарелке или деревянной доске для эффектной фуршетной подачи. Она хорошо сочетается с легкими овощными салатами, слабосоленой рыбой и белым сухим вином или игристым напитком. По желанию майонез можно частично заменить сливочным сыром или греческим йогуртом для более нежного вкуса, а гренки подсушенным багетом или тарталетками.

Закуска "Крабовые цветы" – это простой способ превратить обычные ингредиенты в стильное праздничное блюдо, которое одинаково хорошо подходит как для домашнего стола, так и для фуршета.

