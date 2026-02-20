Булгур с пряным куриным бедром: рецепт вкусного ужина в одной сковороде (видео)

Мясо и гарнир готовятся вместе, поэтому после приготовления остается минимум грязной посуды

Если хочется приготовить сытный ужин, обратите внимание на рецепт булгура с курицей. Это идеальный вариант блюда, где мясо и гарнир готовятся вместе, насыщая друг друга ароматами и вкусами.

Булгур стоит добавить в свое меню благодаря тому, что он богат клетчаткой, витаминами группы B и медленными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Он хорошо сочетается с мясом, овощами и специями. К тому же булгур готовится значительно быстрее риса или других круп, что особенно удобно для будничных ужинов.

Рецептом поделилась блогер olena.foodblog в TikTok.

Как приготовить булгур с мясом

Ингредиенты:

куриное бедро (без кости)

булгур

лук

морковь

оливковое масло

сливочное масло

соль по вкусу

специи для курицы или куркума и копченая паприка

зелень для подачи

Способ приготовления:

Филе бедра натираем солью и специями и оставляем мариноваться на 15 минут. Обжариваем мясо на сковороде по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки. Перекладываем на тарелку. На ту же сковороду добавляем кусочек сливочного масла и поджариваем мелко нарезанный лук и морковь до мягкости. Всыпаем к овощам булгур, обжариваем еще несколько минут. Заливаем булгур горячей водой. Солим по вкусу. Сверху на крупу выкладываем обжаренные кусочки курицы (вместе с соком, который выделился на тарелку). Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 15 минут до готовности булгура.

Как и с чем подавать

Подавайте булгур с мясом горячим, щедро посыпав свежей зеленью. Это блюдо самодостаточно, но к нему можно добавить ложку густого греческого йогурта или салат из свежих томатов и красного лука.