Булгур с пряным куриным бедром: рецепт вкусного ужина в одной сковороде (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мясо и гарнир готовятся вместе, поэтому после приготовления остается минимум грязной посуды
Если хочется приготовить сытный ужин, обратите внимание на рецепт булгура с курицей. Это идеальный вариант блюда, где мясо и гарнир готовятся вместе, насыщая друг друга ароматами и вкусами.
Булгур стоит добавить в свое меню благодаря тому, что он богат клетчаткой, витаминами группы B и медленными углеводами, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Он хорошо сочетается с мясом, овощами и специями. К тому же булгур готовится значительно быстрее риса или других круп, что особенно удобно для будничных ужинов.
Рецептом поделилась блогер olena.foodblog в TikTok.
Как приготовить булгур с мясом
Ингредиенты:
- куриное бедро (без кости)
- булгур
- лук
- морковь
- оливковое масло
- сливочное масло
- соль по вкусу
- специи для курицы или куркума и копченая паприка
- зелень для подачи
Способ приготовления:
- Филе бедра натираем солью и специями и оставляем мариноваться на 15 минут.
- Обжариваем мясо на сковороде по несколько минут с каждой стороны до румяной корочки. Перекладываем на тарелку.
- На ту же сковороду добавляем кусочек сливочного масла и поджариваем мелко нарезанный лук и морковь до мягкости.
- Всыпаем к овощам булгур, обжариваем еще несколько минут.
- Заливаем булгур горячей водой. Солим по вкусу. Сверху на крупу выкладываем обжаренные кусочки курицы (вместе с соком, который выделился на тарелку).
- Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 15 минут до готовности булгура.
Как и с чем подавать
Подавайте булгур с мясом горячим, щедро посыпав свежей зеленью. Это блюдо самодостаточно, но к нему можно добавить ложку густого греческого йогурта или салат из свежих томатов и красного лука.