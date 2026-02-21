Гости не сразу догадаются, из чего это приготовлено: нежная начинка для блинов с "изюминкой" (видео)
Кремовая начинка с лососем и крабовыми палочками подходит не только для блинов
Блинчики – универсальное блюдо, которое идеально сочетается как со сладкими, так и солеными начинками. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить блины со вкусом "Сникерса", а теперь предлагаем идею для тех, кто любит соленые закуски – нежную начинку для блинов с лососем, крабовыми палочками и икрой.
Эту начинку можно использовать не только для блинов, но и как намазку на хлеб, основу для бутербродов или наполнение для тарталеток. Закуска получается нежной, кремовой и питательной, а готовится всего за несколько минут из доступных ингредиентов. Рецептом поделилась фудблогерша nemerzhynska_alina в Instagram.
Как приготовить начинку для блинов "Морской коктейль"
Начиняйте только полностью охлажденные блины. Если блинчик будет теплым, сливочный сыр мгновенно растает, и начинка просто вытечет.
Ингредиенты:
- 3 ст. л. сливочного сыра
- 2 ст. л. икры криля или мойвы
- 3-4 шт. крабовые палочки
- 100 г лосося малосоленого
Способ приготовления:
- В небольшой миске смешайте сливочный сыр и икру.
- Крабовые палочки нарежьте или разделите вилкой. Лосось мелко нарежьте.
- Добавьте нарезанные морепродукты к сырной смеси и осторожно перемешайте.
- Намажьте начинку на блин тонким слоем, отступая 1-2 см от краев, и плотно заверните в рулет или конвертиком.
После приготовления поставьте блины в холодильник, чтобы стабилизировалась начинка. Также охлажденные блинчики с начинкой легче будет нарезать.