Гости не сразу догадаются, из чего это приготовлено: нежная начинка для блинов с "изюминкой" (видео)

Наталья Граковская
Блинчики с начинкой "Морской коктейль"
Блинчики с начинкой "Морской коктейль".

Кремовая начинка с лососем и крабовыми палочками подходит не только для блинов

Блинчики – универсальное блюдо, которое идеально сочетается как со сладкими, так и солеными начинками. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить блины со вкусом "Сникерса", а теперь предлагаем идею для тех, кто любит соленые закуски – нежную начинку для блинов с лососем, крабовыми палочками и икрой.

Эту начинку можно использовать не только для блинов, но и как намазку на хлеб, основу для бутербродов или наполнение для тарталеток. Закуска получается нежной, кремовой и питательной, а готовится всего за несколько минут из доступных ингредиентов. Рецептом поделилась фудблогерша nemerzhynska_alina в Instagram.

Как приготовить начинку для блинов "Морской коктейль"

Начиняйте только полностью охлажденные блины. Если блинчик будет теплым, сливочный сыр мгновенно растает, и начинка просто вытечет.

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. сливочного сыра
  • 2 ст. л. икры криля или мойвы
  • 3-4 шт. крабовые палочки
  • 100 г лосося малосоленого

Способ приготовления:

  1. В небольшой миске смешайте сливочный сыр и икру.
  2. Крабовые палочки нарежьте или разделите вилкой. Лосось мелко нарежьте.
  3. Добавьте нарезанные морепродукты к сырной смеси и осторожно перемешайте.
  4. Намажьте начинку на блин тонким слоем, отступая 1-2 см от краев, и плотно заверните в рулет или конвертиком.

После приготовления поставьте блины в холодильник, чтобы стабилизировалась начинка. Также охлажденные блинчики с начинкой легче будет нарезать.

