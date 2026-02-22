Когда нет времени на тесто: ленивый пирог из тортильи в духовке (видео)
Вкусное и быстрое блюдо
Из тортильи можно приготовить десятки быстрых блюд – от хрустящих рулетов и кесадильи до ленивой пиццы на сковороде. Она спасает, когда хочется чего-то сытного, но без долгого замешивания теста. Но сегодня предлагается еще более простой вариант – ленивый пирог из тортильи, который выглядит эффектно, а готовится из доступных ингредиентов. Секрет идеального результата – в правильном выборе сыра, качественной салями без лишнего жира и густом соусе с насыщенным томатным вкусом, ведь именно они формируют текстуру и аромат блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Тортилья в качестве основы пришла из мексиканской кухни, но давно стала универсальным продуктом в европейских рецептах. Для этого пирога лучше выбирать мини-тортильи одинакового размера – они плотнее становятся в форму и образуют красивый срез. Сыр должен хорошо плавиться: оптимально подходят моцарелла для пиццы, гауда или смесь сыров. Типичная ошибка – использовать слишком сочный соус или класть слишком много начинки, из-за чего рулеты раскрываются и блюдо получается водянистым.
Как приготовить ленивый пирог из тортильи
Ингредиенты:
- овощно-томатный соус – 1 пакет;
- вода – 100 мл;
- мини-тортилья – 16 шт.;
- сыр твердый или моцарелла – 450 г;
- салями – 150 г;
Способ приготовления:
- Смешайте овощно-томатный соус с водой до однородной, не слишком жидкой консистенции.
- Натереть сыр на крупной терке, салями нарезать тонкими полосками или кружочками.
- Смазать каждую тортилью тонким слоем соуса, оставляя небольшое отступление от края.
- Выложить слой сыра, добавить салями, свернуть тортилью рулетом по принципу блина и разрезать пополам.
- Выложить рулеты срезом вверх в разъемную форму диаметром 22 см, плотно друг к другу.
- Посыпать сверху остатком сыра и запекать в разогретой духовке до 200 °С примерно 20 минут до румяной корочки.
- При необходимости накрыть верх фольгой, если сыр слишком быстро подрумянивается.
- Дать пирогу постоять 5 минут перед нарезкой, чтобы стабилизировалась начинка.
Как и с чем подавать
Подавать пирог следует теплым сразу после выпекания, когда сыр тянется. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанной зеленью или добавить несколько листьев базилика для свежести. Кушанье хорошо сочетается с легким овощным салатом, соусом на основе йогурта или классическим томатным соусом. Если подается как закуска, удобно нарезать небольшими кусками и подать на большой тарелке для общего стола. Такой пирог уместен и для семейного ужина, и для праздничного фуршета.
По желанию салями можно заменить ветчиной, курицей или обжаренными овощами, а часть сыра — добавить пармезан для более выразительного вкуса. Для более хрустящей текстуры часть рулетов можно предварительно слегка обжарить на сухой сковороде перед выкладыванием в форму.