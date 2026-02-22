Когда нет времени на тесто: ленивый пирог из тортильи в духовке (видео)

Вкусное и быстрое блюдо

Из тортильи можно приготовить десятки быстрых блюд – от хрустящих рулетов и кесадильи до ленивой пиццы на сковороде. Она спасает, когда хочется чего-то сытного, но без долгого замешивания теста. Но сегодня предлагается еще более простой вариант – ленивый пирог из тортильи, который выглядит эффектно, а готовится из доступных ингредиентов. Секрет идеального результата – в правильном выборе сыра, качественной салями без лишнего жира и густом соусе с насыщенным томатным вкусом, ведь именно они формируют текстуру и аромат блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Тортилья в качестве основы пришла из мексиканской кухни, но давно стала универсальным продуктом в европейских рецептах. Для этого пирога лучше выбирать мини-тортильи одинакового размера – они плотнее становятся в форму и образуют красивый срез. Сыр должен хорошо плавиться: оптимально подходят моцарелла для пиццы, гауда или смесь сыров. Типичная ошибка – использовать слишком сочный соус или класть слишком много начинки, из-за чего рулеты раскрываются и блюдо получается водянистым.

Как приготовить ленивый пирог из тортильи

Ингредиенты:

овощно-томатный соус – 1 пакет;

вода – 100 мл;

мини-тортилья – 16 шт.;

сыр твердый или моцарелла – 450 г;

салями – 150 г;

Способ приготовления:

Смешайте овощно-томатный соус с водой до однородной, не слишком жидкой консистенции. Натереть сыр на крупной терке, салями нарезать тонкими полосками или кружочками. Смазать каждую тортилью тонким слоем соуса, оставляя небольшое отступление от края. Выложить слой сыра, добавить салями, свернуть тортилью рулетом по принципу блина и разрезать пополам. Выложить рулеты срезом вверх в разъемную форму диаметром 22 см, плотно друг к другу. Посыпать сверху остатком сыра и запекать в разогретой духовке до 200 °С примерно 20 минут до румяной корочки. При необходимости накрыть верх фольгой, если сыр слишком быстро подрумянивается. Дать пирогу постоять 5 минут перед нарезкой, чтобы стабилизировалась начинка.

Как и с чем подавать

Подавать пирог следует теплым сразу после выпекания, когда сыр тянется. Перед подачей можно посыпать мелко нарезанной зеленью или добавить несколько листьев базилика для свежести. Кушанье хорошо сочетается с легким овощным салатом, соусом на основе йогурта или классическим томатным соусом. Если подается как закуска, удобно нарезать небольшими кусками и подать на большой тарелке для общего стола. Такой пирог уместен и для семейного ужина, и для праздничного фуршета.

По желанию салями можно заменить ветчиной, курицей или обжаренными овощами, а часть сыра — добавить пармезан для более выразительного вкуса. Для более хрустящей текстуры часть рулетов можно предварительно слегка обжарить на сухой сковороде перед выкладыванием в форму.