Готовится элементарно, съедается мгновенно: рецепт мягкого печенья (видео)

В отличие от песочного печенья на сливочном масле, которое хрустит, это больше напоминает маленькие домашние пряники

Если хочется чего-то сладкого к чаю, но без долгого замешивания теста, приготовьте печенье на сметане. Это один из самых простых вариантов домашней выпечки. Готовится такое печенье быстро, из доступных ингредиентов. В этом рецепте сметана заменяет сливочное масло, поэтому тесто получается мягким и нежным, а само печенье долго не черствеет. Даже на второй и третий день оно остается свежим и приятным на вкус, так что можно смело печь сразу большую порцию.

На YouTube-канале "ТІАНА готувати просто" показали, как приготовить печенье на сметане.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар — 100 г

Соль — щепотка

Сметана — 130 г

Растительное масло — 30 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 8 г

Ванилин

Перед тем как замешивать тесто на печенье, учтите, что его не стоит "забивать" мукой. Как только тесто перестанет липнуть к рукам и будет мягким и однородным — останавливайтесь. В противном случае десерт получится резиновым. Также не стоит забывать, что ингредиенты должны быть комнатной температуры, благодаря чему разрыхлитель начнет работать быстрее, и печенье получится пышным.

Способ приготовления:

Сахар соедините с яйцом и щепоткой соли. Перемешайте венчиком. К массе добавьте сметану и растительное масло. Еще раз перемешайте до однородности. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешивайте лопаткой, а затем руками. Должно получиться мягкое, податливое тесто, которое не липнет к рукам. Из теста сформируйте колбаски, а затем разрежьте их на одинаковые кусочки. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут.

Как и с чем подавать

Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой или обмакните половинку печенья в растопленный шоколад и посыпьте измельченными орехами. Подавайте его на стол с любимыми напитками.