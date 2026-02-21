Кремовая начинка, карамель и арахис: блинчики со вкусом "Сникерса" (видео)
Сможет приготовить каждый
Блинчики – это универсальное блюдо, которое может быть тонким и кружевным или пышным, сладким или соленым, с начинками или в ароматной цитрусовой глазури вроде классических французских вариаций. В разных культурах их готовят по-своему: от украинских блинчиков до французских крепов, где тонкое тесто ценится за эластичность и деликатную текстуру. Но сегодня предлагается беспроигрышная база для идеальных тонких блинчиков с выразительной начинкой в стиле "Сникерс" — кремовой, карамельной и ореховой. Чтобы блины не рвались и не получались "резиновыми", важно использовать ингредиенты комнатной температуры, обязательно просеивать муку, дать тесту отдохнуть 15 минут и жарить на хорошо разогретой сковороде; Для начинки лучше выбирать густую вареную сгущенку без растительных жиров и подсушенный арахис, который можно заменить фундуком или добавить щепотку соли для контраста вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".
Как приготовить блины с начинкой "Сникерс"
Ингредиенты:
- молоко теплое – 600 мл;
- вода теплая – 200 мл;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 4 ст. л.;
- ванильный сахар – 10 г;
- масло сливочное растопленное – 70 г;
- мука пшеничная – 300 г;
- соль – щепотка;
- масло гхи для жарки – 2–3 ст. л.;
- рикота или творог – 300 г;
- сгущенное молоко вареное – 200 г;
- арахис подсушенный – 100 г.
Способ приготовления:
- Смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородности.
- Влить теплое молоко и воду, добавить растопленное сливочное масло, перемешать.
- Всыпать просеянную муку и перебить тесто блендером до гладкой консистенции без комочков.
- Оставить тесто отдохнуть 15 минут при комнатной температуре.
- Разогреть сковороду, слегка смазать маслом гхи и жарить тонкие блинчики по бокам до золотистого цвета.
- Смешать рикоту с вареной сгущенкой до кремовой текстуры.
- Добавить измельченный подсушенный арахис и перемешать.
- Намазать начинку на блины, свернуть рулетами или треугольниками и подать.
Как и с чем подавать
Подавать блины следует теплыми, щедро смазанными начинкой и сложенными рулетами или треугольниками. Сверху можно полить дополнительной карамелью или растопленным шоколадом и посыпать измельченными орехами для текстурного акцента. Блюда хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, чашкой крепкого кофе или какао. Для праздничной подачи блины можно выложить пластами в форме небольшого торта, промазывая каждый слой кремом.
Такой рецепт станет надежной базой для экспериментов с начинками и позволит каждый раз получать стабильно тонкие, нежные и эластичные блины.