Кремовая начинка, карамель и арахис: блинчики со вкусом "Сникерса" (видео)

Сможет приготовить каждый

Блинчики – это универсальное блюдо, которое может быть тонким и кружевным или пышным, сладким или соленым, с начинками или в ароматной цитрусовой глазури вроде классических французских вариаций. В разных культурах их готовят по-своему: от украинских блинчиков до французских крепов, где тонкое тесто ценится за эластичность и деликатную текстуру. Но сегодня предлагается беспроигрышная база для идеальных тонких блинчиков с выразительной начинкой в стиле "Сникерс" — кремовой, карамельной и ореховой. Чтобы блины не рвались и не получались "резиновыми", важно использовать ингредиенты комнатной температуры, обязательно просеивать муку, дать тесту отдохнуть 15 минут и жарить на хорошо разогретой сковороде; Для начинки лучше выбирать густую вареную сгущенку без растительных жиров и подсушенный арахис, который можно заменить фундуком или добавить щепотку соли для контраста вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "emiliya.yevtushenko".

Как приготовить блины с начинкой "Сникерс"

Ингредиенты:

молоко теплое – 600 мл;

вода теплая – 200 мл;

яйца – 3 шт.;

сахар – 4 ст. л.;

ванильный сахар – 10 г;

масло сливочное растопленное – 70 г;

мука пшеничная – 300 г;

соль – щепотка;

масло гхи для жарки – 2–3 ст. л.;

рикота или творог – 300 г;

сгущенное молоко вареное – 200 г;

арахис подсушенный – 100 г.

Способ приготовления:

Смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородности. Влить теплое молоко и воду, добавить растопленное сливочное масло, перемешать. Всыпать просеянную муку и перебить тесто блендером до гладкой консистенции без комочков. Оставить тесто отдохнуть 15 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду, слегка смазать маслом гхи и жарить тонкие блинчики по бокам до золотистого цвета. Смешать рикоту с вареной сгущенкой до кремовой текстуры. Добавить измельченный подсушенный арахис и перемешать. Намазать начинку на блины, свернуть рулетами или треугольниками и подать.

Как и с чем подавать

Подавать блины следует теплыми, щедро смазанными начинкой и сложенными рулетами или треугольниками. Сверху можно полить дополнительной карамелью или растопленным шоколадом и посыпать измельченными орехами для текстурного акцента. Блюда хорошо сочетается с шариком ванильного мороженого, чашкой крепкого кофе или какао. Для праздничной подачи блины можно выложить пластами в форме небольшого торта, промазывая каждый слой кремом.

Такой рецепт станет надежной базой для экспериментов с начинками и позволит каждый раз получать стабильно тонкие, нежные и эластичные блины.