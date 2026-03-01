Укр

Выходит вкуснее винегрета: добавьте к свекле этот продукт, чтобы получить роскошное и питательное блюдо

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из свеклы и нута
Салат из свеклы и нута. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Это блюдо насытит на полдня и не добавит лишних килограммов

Салаты из простых ингредиентов могут быть не только легкими, но и по-настоящему питательными и сбалансированными. Если хочется разнообразить ежедневное меню чем-нибудь новым, обратите внимание на салат из свеклы и нута. Сладковатая свекла придает сочности, нут делает блюдо сытным благодаря растительному белку, а зелень и оливковое масло придают свежести. Такой салат хорошо насыщает, поддерживает энергию в течение дня и при этом очень просто готовится.

Салат подойдет и как самостоятельное блюдо, и как яркая закуска к другим блюдам. Рецептом поделились на странице в Instagram cook_with_me_at_home.

Как приготовить салат из нута и свеклы

Ингредиенты:

  • свекла – 2-3 шт.
  • нут – 130 г
  • зелень – по вкусу
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • специи – по вкусу
  • фета – 100–120 г

Если вы не любите фету, возьмите козий сыр или даже адыгейский. Если готовите блюдо в пост, добавляйте не сыр, а тофу. Вместо нута можно использовать белую фасоль.

Способ приготовления:

  1. Нут заливаем холодной водой на ночь. Утром промываем, варим около 1,5 часа до мягкости. Не солите нут в начале варки, иначе он станет твердым. Соль добавляем только за 10 минут до готовности.
  2. Запекаем или отвариваем свеклу.
  3. Свеклу режем средними кубиками и перемешиваем ее с 1 ложкой оливкового масла, чтобы она не окрасила салат.
  4. В большой миске смешиваем охлажденный нут, свеклу и мелко порубленную зелень. Добавляем специи и лимонный сок.
  5. Фету добавляем в последнюю очередь, непосредственно перед подачей.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Салат #Закуска #Нут