Выходит вкуснее винегрета: добавьте к свекле этот продукт, чтобы получить роскошное и питательное блюдо
-
-
Это блюдо насытит на полдня и не добавит лишних килограммов
Салаты из простых ингредиентов могут быть не только легкими, но и по-настоящему питательными и сбалансированными. Если хочется разнообразить ежедневное меню чем-нибудь новым, обратите внимание на салат из свеклы и нута. Сладковатая свекла придает сочности, нут делает блюдо сытным благодаря растительному белку, а зелень и оливковое масло придают свежести. Такой салат хорошо насыщает, поддерживает энергию в течение дня и при этом очень просто готовится.
Салат подойдет и как самостоятельное блюдо, и как яркая закуска к другим блюдам. Рецептом поделились на странице в Instagram cook_with_me_at_home.
Как приготовить салат из нута и свеклы
Ингредиенты:
- свекла – 2-3 шт.
- нут – 130 г
- зелень – по вкусу
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- специи – по вкусу
- фета – 100–120 г
Если вы не любите фету, возьмите козий сыр или даже адыгейский. Если готовите блюдо в пост, добавляйте не сыр, а тофу. Вместо нута можно использовать белую фасоль.
Способ приготовления:
- Нут заливаем холодной водой на ночь. Утром промываем, варим около 1,5 часа до мягкости. Не солите нут в начале варки, иначе он станет твердым. Соль добавляем только за 10 минут до готовности.
- Запекаем или отвариваем свеклу.
- Свеклу режем средними кубиками и перемешиваем ее с 1 ложкой оливкового масла, чтобы она не окрасила салат.
- В большой миске смешиваем охлажденный нут, свеклу и мелко порубленную зелень. Добавляем специи и лимонный сок.
- Фету добавляем в последнюю очередь, непосредственно перед подачей.