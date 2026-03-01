Выходит вкуснее винегрета: добавьте к свекле этот продукт, чтобы получить роскошное и питательное блюдо

Это блюдо насытит на полдня и не добавит лишних килограммов

Салаты из простых ингредиентов могут быть не только легкими, но и по-настоящему питательными и сбалансированными. Если хочется разнообразить ежедневное меню чем-нибудь новым, обратите внимание на салат из свеклы и нута. Сладковатая свекла придает сочности, нут делает блюдо сытным благодаря растительному белку, а зелень и оливковое масло придают свежести. Такой салат хорошо насыщает, поддерживает энергию в течение дня и при этом очень просто готовится.

Салат подойдет и как самостоятельное блюдо, и как яркая закуска к другим блюдам. Рецептом поделились на странице в Instagram cook_with_me_at_home.

Как приготовить салат из нута и свеклы

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт.

нут – 130 г

зелень – по вкусу

оливковое масло – 2-3 ст. л.

специи – по вкусу

фета – 100–120 г

Если вы не любите фету, возьмите козий сыр или даже адыгейский. Если готовите блюдо в пост, добавляйте не сыр, а тофу. Вместо нута можно использовать белую фасоль.

Способ приготовления: