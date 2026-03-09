Форшмак по-новому: закуска из тюльки, которая получается нежнее классической (видео)

Бюджетно и очень вкусно

Форшмак — известная закуска с богатой историей, которая происходит из еврейской и восточноевропейской кухни. Чаще всего её готовят из сельди, но не менее вкусным получается вариант с тюлькой. Благодаря мелкой черноморской рыбе форшмак имеет более нежный и деликатный вкус.

Для этого блюда лучше всего подходит малосольная тюлька. Если рыба слишком солёная, её можно вымочить 15–20 минут в холодном молоке. Измельчать ингредиенты желательно ножом — так форшмак получается с правильной текстурой. Блендер хоть и ускоряет процесс, но консистенция и вкус будут другими.

Ингредиенты:

тюлька — 500 г

лук – 1 шт.

зеленое яблоко – 1 шт.

вареные яйца — 2 шт.

сливочное масло — 70 г

сок лимона

молотый перец

Способ приготовления:

Очистите тюльку от костей и внутренностей и мелко порубите её ножом. Лук нарежьте максимально мелкими кубиками. Яблоко очистите от сердцевины и также нарежьте мелким кубиком. Вареные яйца мелко порубите. В миске смешайте рыбу, яйца, лук и яблоко. Добавьте мягкое сливочное масло. Приправьте перцем по вкусу. Соль обычно не требуется, так как тюлька уже достаточно солёная. Тщательно перемешайте массу вилкой до однородности.

Как и с чем подавать

Традиционно форшмак подают на подсушенных ломтиках хлеба. Также его можно выложить в тарталетки или подать на кружочках отварного картофеля. По желанию закуску посыпают мелко нарезанным зелёным луком или добавляют несколько каперсов.