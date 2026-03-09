Форшмак по-новому: закуска из тюльки, которая получается нежнее классической (видео)
Бюджетно и очень вкусно
Форшмак — известная закуска с богатой историей, которая происходит из еврейской и восточноевропейской кухни. Чаще всего её готовят из сельди, но не менее вкусным получается вариант с тюлькой. Благодаря мелкой черноморской рыбе форшмак имеет более нежный и деликатный вкус.
Для этого блюда лучше всего подходит малосольная тюлька. Если рыба слишком солёная, её можно вымочить 15–20 минут в холодном молоке. Измельчать ингредиенты желательно ножом — так форшмак получается с правильной текстурой. Блендер хоть и ускоряет процесс, но консистенция и вкус будут другими.
Ингредиенты:
- тюлька — 500 г
- лук – 1 шт.
- зеленое яблоко – 1 шт.
- вареные яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 70 г
- сок лимона
- молотый перец
Способ приготовления:
- Очистите тюльку от костей и внутренностей и мелко порубите её ножом.
- Лук нарежьте максимально мелкими кубиками.
- Яблоко очистите от сердцевины и также нарежьте мелким кубиком.
- Вареные яйца мелко порубите.
- В миске смешайте рыбу, яйца, лук и яблоко. Добавьте мягкое сливочное масло.
- Приправьте перцем по вкусу. Соль обычно не требуется, так как тюлька уже достаточно солёная. Тщательно перемешайте массу вилкой до однородности.
Как и с чем подавать
Традиционно форшмак подают на подсушенных ломтиках хлеба. Также его можно выложить в тарталетки или подать на кружочках отварного картофеля. По желанию закуску посыпают мелко нарезанным зелёным луком или добавляют несколько каперсов.