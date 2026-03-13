Нежный десерт без выпечки: торт из блинов, тающий во рту (видео)
Вкусный и легкий в приготовлении десерт
Десерты и выпечка могут быть разными: от классических бисквитных тортов до легких десертов без духовки, например популярного торта "Зебра" без выпечки. Но сегодня предлагаем попробовать еще один простой и интересный вариант – нежный блинный торт, который готовится без сложной техники. Для лучшего результата следует использовать свежие яйца, качественное молоко и жирную сметану – именно они формируют нежную текстуру крема. Важно также не пережаривать блины и хорошо охладить их перед смешиванием с кремом, чтобы десерт держал форму и оставался нежным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gubenia.sofiia".
Как приготовить блинный торт
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- мука – 1 стакан;
- молоко – 1 стакан;
- кипяченая вода – 1 стакан;
- соль – щепотка;
- масло – 3 ст. л.;
Для крема:
- сметана – 300 мл;
- молоко – 200 мл;
- желатин – 25 г;
- сахарная пудра – 100 г;
Способ приготовления:
- Смешать яйца с сахаром и солью, добавить молоко, воду, растительное масло и муку и замесить жидкое тесто для блинов.
- Разогреть сковороду и пожарить тонкие блины с двух сторон до легкой золотистой корочки.
- Остудить блины и порезать их тонкими полосками.
- Сбить сметану с сахарной пудрой до однородной кремовой консистенции.
- Подготовить желатин в соответствии с инструкцией, растопить его и тонкой струйкой влить в сметанную массу, постоянно перемешивая.
- Добавить нарезанные блины в крем и осторожно перемешать.
- Выложить массу в форму, разровнять поверхность и поставить в холодильник до полного застывания.
Как и с чем подавать
Блинный торт без выпечки лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезав его аккуратными порционными кусочками. Для украшения можно использовать свежие ягоды, тертый шоколад или мяту. Десерт хорошо сочетается с чашкой кофе, чёрного чая или легкого ягодного соуса. Благодаря нежной текстуре и простоте приготовления такой торт станет отличным вариантом для домашнего чаепития или быстрого праздничного десерта.