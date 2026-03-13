Нежный десерт без выпечки: торт из блинов, тающий во рту (видео)

Вкусный и легкий в приготовлении десерт

Десерты и выпечка могут быть разными: от классических бисквитных тортов до легких десертов без духовки, например популярного торта "Зебра" без выпечки. Но сегодня предлагаем попробовать еще один простой и интересный вариант – нежный блинный торт, который готовится без сложной техники. Для лучшего результата следует использовать свежие яйца, качественное молоко и жирную сметану – именно они формируют нежную текстуру крема. Важно также не пережаривать блины и хорошо охладить их перед смешиванием с кремом, чтобы десерт держал форму и оставался нежным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gubenia.sofiia".

Как приготовить блинный торт

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

мука – 1 стакан;

молоко – 1 стакан;

кипяченая вода – 1 стакан;

соль – щепотка;

масло – 3 ст. л.;

Для крема:

сметана – 300 мл;

молоко – 200 мл;

желатин – 25 г;

сахарная пудра – 100 г;

Способ приготовления:

Смешать яйца с сахаром и солью, добавить молоко, воду, растительное масло и муку и замесить жидкое тесто для блинов. Разогреть сковороду и пожарить тонкие блины с двух сторон до легкой золотистой корочки. Остудить блины и порезать их тонкими полосками. Сбить сметану с сахарной пудрой до однородной кремовой консистенции. Подготовить желатин в соответствии с инструкцией, растопить его и тонкой струйкой влить в сметанную массу, постоянно перемешивая. Добавить нарезанные блины в крем и осторожно перемешать. Выложить массу в форму, разровнять поверхность и поставить в холодильник до полного застывания.

Как и с чем подавать

Блинный торт без выпечки лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезав его аккуратными порционными кусочками. Для украшения можно использовать свежие ягоды, тертый шоколад или мяту. Десерт хорошо сочетается с чашкой кофе, чёрного чая или легкого ягодного соуса. Благодаря нежной текстуре и простоте приготовления такой торт станет отличным вариантом для домашнего чаепития или быстрого праздничного десерта.