Деруны станут гораздо сытнее: что добавить к ним во время пост (видео)
Справится даже новичок
Во время поста можно приготовить немало простых и питательных блюд, в том числе даже сытный салат из четырех ингредиентов. Но сегодня мы предлагаем еще один сытный вариант – деруны с грибами, которые хорошо подходят для постного меню. Деруны считаются традиционным блюдом украинской и белорусской кухни, а грибы придают им более насыщенный вкус и делают блюдо более питательным без мяса. Для наилучшего результата следует выбирать крахмалистый картофель, хорошо отжимать лишнюю жидкость после измельчения и обжаривать драники на хорошо разогретой сковороде – тогда они получаются румяными и хрустящими. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".
Как приготовить деруны с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- шампиньоны – 300 г;
- мука – 3 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Нарезать шампиньоны мелкими кусочками и обжарить на сковороде до готовности и испарения жидкости.
- Очистить картофель, лук и чеснок, после чего измельчить их с помощью блендера или мясорубки.
- Добавить в картофельную массу обжаренные грибы, муку, соль и перец, после чего тщательно перемешать до однородной консистенции.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и выкладывать картофельную массу ложкой, формируя небольшие деруны.
- Обжаривать драники с обеих сторон до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Деруны с грибами лучше подавать горячими сразу после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью или зеленым луком. К дерунам хорошо подходит грибной соус, постный майонез, томатный соус или легкий овощной салат. Такое блюдо может быть как самостоятельным ужином, так и сытным гарниром к другим постным блюдам.
Деруны с грибами – простое, но очень вкусное блюдо, которое прекрасно вписывается в постное меню. Сочетание картофеля и грибов делает их ароматными и питательными. Благодаря доступным ингредиентам этот рецепт легко приготовить даже по будням. Сохраняйте идею, чтобы разнообразить домашнее меню во время поста.