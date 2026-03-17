Деруны станут гораздо сытнее: что добавить к ним во время пост (видео)

Справится даже новичок

Во время поста можно приготовить немало простых и питательных блюд, в том числе даже сытный салат из четырех ингредиентов. Но сегодня мы предлагаем еще один сытный вариант – деруны с грибами, которые хорошо подходят для постного меню. Деруны считаются традиционным блюдом украинской и белорусской кухни, а грибы придают им более насыщенный вкус и делают блюдо более питательным без мяса. Для наилучшего результата следует выбирать крахмалистый картофель, хорошо отжимать лишнюю жидкость после измельчения и обжаривать драники на хорошо разогретой сковороде – тогда они получаются румяными и хрустящими. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить деруны с грибами

Ингредиенты:

картофель – 10 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

шампиньоны – 300 г;

мука – 3 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Нарезать шампиньоны мелкими кусочками и обжарить на сковороде до готовности и испарения жидкости. Очистить картофель, лук и чеснок, после чего измельчить их с помощью блендера или мясорубки. Добавить в картофельную массу обжаренные грибы, муку, соль и перец, после чего тщательно перемешать до однородной консистенции. Разогреть сковороду с растительным маслом и выкладывать картофельную массу ложкой, формируя небольшие деруны. Обжаривать драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Деруны с грибами лучше подавать горячими сразу после жарки, чтобы сохранить хрустящую корочку. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью или зеленым луком. К дерунам хорошо подходит грибной соус, постный майонез, томатный соус или легкий овощной салат. Такое блюдо может быть как самостоятельным ужином, так и сытным гарниром к другим постным блюдам.

Деруны с грибами – простое, но очень вкусное блюдо, которое прекрасно вписывается в постное меню. Сочетание картофеля и грибов делает их ароматными и питательными. Благодаря доступным ингредиентам этот рецепт легко приготовить даже по будням. Сохраняйте идею, чтобы разнообразить домашнее меню во время поста.