Многие ошибаются: какие яйца нужно брать для идеальных крашанок на Пасху

Не все яйца подходят для создания крашанок

Помимо куличей, на пасхальном столе обязательно должны быть крашанки. Яйца к празднику красят луковой шелухой, куркумой, украшают поталью. Независимо от вида красителя, для создания красивых крашанок важно правильно подобрать яйца.

Яйца бывают двух основных видов — с белой и коричневой скорлупой, и для пасхальных крашанок лучше подходит только один из них. Это вовсе не случайный выбор, а совет, имеющий логическое объяснение.

Чем отличаются яйца с белой и коричневой скорлупой

Существует распространенное мнение, что коричневые яйца якобы полезнее белых, однако на самом деле это миф. Между ними нет разницы в питательных свойствах. Единственное различие между такими яйцами — цвет скорлупы. Он зависит от породы кур, точнее — от цвета их перьев. Именно поэтому одни яйца имеют белую скорлупу, а другие — коричневую.

Белые или коричневые: какие яйца дадут красивый цвет крашанок. Фото: Freepik

Несмотря на то, что это отличие кажется незначительным, именно оно влияет на выбор яиц для окрашивания к Пасхе.

Почему для окрашивания лучше брать белые яйца

На светлую скорлупу красители ложатся значительно лучше. Благодаря этому цвет получается более ярким, насыщенным и чистым по сравнению с коричневыми яйцами.

Впрочем, если яйца красят в темные природные оттенки, например, с помощью луковой шелухи, естественный цвет скорлупы уже не имеет большого значения. Краситель перекрывает его, поэтому результат будет примерно одинаковым.

Чтобы крашанки получились красивыми и аккуратными, стоит обратить внимание и на качество самих яиц. Лучше выбирать свежие яйца с неповрежденной скорлупой, без трещин и пятен. Перед окрашиванием их нужно хорошо вымыть в теплой воде, а затем обезжирить — например, протереть уксусом или слабым раствором соды. Благодаря этому краситель равномернее ляжет на поверхность. Варить яйца желательно на умеренном огне, чтобы скорлупа не треснула, а после окрашивания их можно слегка натереть каплей растительного масла, чтобы крашанки имели красивый блеск.

