Укр

Многие ошибаются: какие яйца нужно брать для идеальных крашанок на Пасху

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Окрашивание яиц на Пасху
Окрашивание яиц на Пасху. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не все яйца подходят для создания крашанок

Помимо куличей, на пасхальном столе обязательно должны быть крашанки. Яйца к празднику красят луковой шелухой, куркумой, украшают поталью. Независимо от вида красителя, для создания красивых крашанок важно правильно подобрать яйца.

Яйца бывают двух основных видов — с белой и коричневой скорлупой, и для пасхальных крашанок лучше подходит только один из них. Это вовсе не случайный выбор, а совет, имеющий логическое объяснение.

Чем отличаются яйца с белой и коричневой скорлупой

Существует распространенное мнение, что коричневые яйца якобы полезнее белых, однако на самом деле это миф. Между ними нет разницы в питательных свойствах. Единственное различие между такими яйцами — цвет скорлупы. Он зависит от породы кур, точнее — от цвета их перьев. Именно поэтому одни яйца имеют белую скорлупу, а другие — коричневую.

Какие яйца брать для окрашивания на Пасху
Белые или коричневые: какие яйца дадут красивый цвет крашанок. Фото: Freepik

Несмотря на то, что это отличие кажется незначительным, именно оно влияет на выбор яиц для окрашивания к Пасхе.

Почему для окрашивания лучше брать белые яйца

На светлую скорлупу красители ложатся значительно лучше. Благодаря этому цвет получается более ярким, насыщенным и чистым по сравнению с коричневыми яйцами.

Впрочем, если яйца красят в темные природные оттенки, например, с помощью луковой шелухи, естественный цвет скорлупы уже не имеет большого значения. Краситель перекрывает его, поэтому результат будет примерно одинаковым.

Чтобы крашанки получились красивыми и аккуратными, стоит обратить внимание и на качество самих яиц. Лучше выбирать свежие яйца с неповрежденной скорлупой, без трещин и пятен. Перед окрашиванием их нужно хорошо вымыть в теплой воде, а затем обезжирить — например, протереть уксусом или слабым раствором соды. Благодаря этому краситель равномернее ляжет на поверхность. Варить яйца желательно на умеренном огне, чтобы скорлупа не треснула, а после окрашивания их можно слегка натереть каплей растительного масла, чтобы крашанки имели красивый блеск.

Теги:
#Яйца #Пасха #Пасхальные яйца