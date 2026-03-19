Кращі, ніж у "Макдональдсі": як приготувати ідеальні булочки для бургерів вдома (відео)

Булочки виходять пухкими та ароматними, а також швидко готуються

Бургери можна куштувати не лише в ресторанах, але й вдома, готуючи їх з улюбленими інгредієнтами та соусами. Зокрема можна навіть приготувати булочки для бургерів самостійно, і сьогодні ми пропонуємо покроковий рецепт пухких, м’яких і золотистих булочок. Для найкращого результату варто обирати свіжі дріжджі та якісне борошно вищого ґатунку, а молоко і масло — кімнатної температури, щоб тісто підходило рівномірно. Типові помилки — пересушування булочок у духовці або неправильна вистоювання тіста; для більшої м’якоті можна додавати трохи цукру або вершкового масла, а для аромату — ваніль або насіння кунжуту. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати булочки для бургерів

Інгредієнти:

молоко – 300 мл.;

цукор – 40 г.;

сухі дріжджі – 10 г.;

борошно – 500 г.;

сіль – 8 г.;

вершкове масло – 60 г.;

яйце – 1 шт.;

для змащування: яйце – 1 шт.;

молоко – 15 мл.;

кунжут – за смаком;

Спосіб приготування:

До теплого молока додати 1 ч. л. цукру від загальної кількості та сухі дріжджі, добре перемішати, накрити рушником і залишити на 10-15 хвилин до утворення пухкої шапки. В окрему миску висипати борошно, додати цукор, сіль, розтоплене масло, яйце та опару, перемішати лопаткою до однорідності. Викласти тісто на присипану борошном поверхню і вимісити до еластичності, додаючи борошно, що залишалося, за потреби. Перекласти тісто в змащену олією миску, накрити і залишити підходити на 1-1,5 години. Розім’яти тісто, поділити на 8 рівних частин і сформувати кульки. Викласти кульки на деко, застелене пергаментом, накрити та залишити підходити ще 30 хвилин. Змастити булочки сумішшю яйця з молоком, присипати кунжутом і випікати в розігрітій до 190°С духовці 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Як і з чим подавати

Булочки подавати теплими, з котлетами для бургерів, листям салату, сиром та улюбленими соусами. Можна додатково прикрасити свіжою зеленню, скибочками помідорів або маринованими огірками. Також підійдуть як основа для десертних булочок з джемом або шоколадом. Ідеальні для сімейного обіду або домашньої вечірки з друзями.