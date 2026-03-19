Лучше, чем в "Макдональдсе": как приготовить идеальные булочки для бургеров дома (видео)

Булочки получаются рыхлыми и ароматными, а также быстро готовятся.

Бургеры можно поесть не только в ресторанах, но и дома, готовя их с любимыми ингредиентами и соусами. В частности, можно даже приготовить булочки для бургеров самостоятельно, и сегодня мы предлагаем пошаговый рецепт пышных, мягких и золотистых булочек. Для лучшего результата следует выбирать свежие дрожжи и качественную муку высшего сорта, а молоко и масло — комнатной температуры, чтобы тесто подходило равномерно. Типичные ошибки – пересушивание булочек в духовке или неправильная расстойка теста; для большей мякоти можно добавлять немного сахара или сливочного масла, а для аромата – ваниль или семена кунжута. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить булочки для бургеров

Ингредиенты:

молоко – 300 мл.;

сахар – 40 г.;

сухие дрожжи – 10 г.;

мука – 500 г.;

соль – 8 г.;

сливочное масло – 60 г.;

яйцо – 1 шт.;

для смазывания: яйцо – 1 шт.;

молоко – 15 мл.;

кунжут – по вкусу;

Способ приготовления:

К теплому молоку добавить 1 ч. л. сахара от общего количества и сухие дрожжи, хорошо перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут до образования пышной шапочки. В отдельную миску высыпать муку, добавить сахар, соль, растопленное масло, яйцо и опару, перемешать лопаткой до однородности. Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и вымесить до эластичности, добавляя оставшуюся муку при необходимости. Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть и оставить подходить на 1-1,5 часа. Размять тесто, разделить на 8 равных частей и сформировать шарики. Выложить шарики на противень, застеленный пергаментом, накрыть и оставить подходить еще 30 минут. Смазать булочки смесью яйца с молоком, присыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 190 С духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Булочки подавать теплыми, с котлетами для бургеров, листьями салата, сыром и любимыми соусами. Можно дополнительно украсить свежей зеленью, ломтиками помидоров или маринованными огурцами. Также подойдут в качестве основы для десертных булочек с джемом или шоколадом. Идеальны для семейного обеда или домашней вечеринки с друзьями.