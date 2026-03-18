Соковитіше за чебуреки та смачніше за пиріжки: рецепт лінивих хачапурі з м’ясом (відео)

Швидкий рецепт ситної та смачної страви

Соковиті ліниві хачапурі з м’ясною начинкою можна готувати хоч щодня, або чергувати з оладками на сніданок. В цій страві ніжне тісто поєднується з ароматною та поживною начинкою. А головне — готується все дуже легко.

Як приготувати ліниві хачапурі з м'ясом, показали на YouTube-каналі "Кулінарні витівки". Рецепт можна легко адаптувати під власні вподобання: використовувати інші спеції, додавати зелень або використовувати інший вид фаршу.

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 100 мл

вода — 100 мл

олія — 50 мл

яйце — 1 шт.

сіль — 2 г

борошно — 600 г

Для начинки:

фарш — 500 г

сіль — 5 г

спеції — 5 г

паприка — 5 г

часник — 5 г

чорний перець — 3 г

Для обсмаження:

вершкове масло — 100 г

Етапи приготування:

Спочатку змішайте в глибокій мисці молоко, воду, олію, яйце та сіль до однорідності. Поступово підсипайте борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Якщо тісто виходить занадто тугим, додайте трохи води, а якщо липне — підсипте ще трохи борошна, але не переборщіть, щоб воно залишилось ніжним. Окремо підготуйте начинку: фарш змішайте із сіллю, спеціями, паприкою, подрібненим часником і чорним перцем. Добре вимішайте масу. За бажанням можна додати трохи дрібно нарізаної цибулі або зелені для соковитості. Готове тісто поділіть на невеликі шматочки та розкачайте їх у кружечки або квадрати. У центр кожного викладіть трохи начинки, після чого сформуйте конвертики, ретельно защипуючи краї. Далі обережно приплюсніть або розтягніть заготовки руками, щоб отримати пласкі коржики. На пательні розтопіть вершкове масло і викладіть хачапурі. Смажте на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки. За потреби накрийте пательню кришкою, щоб фарш добре пропарився всередині.

Готові ліниві хачапурі подавайте гарячими. Вони чудово смакують зі сметаною, натуральним йогуртом або легким соусом на основі часнику. Також їх можна доповнити свіжими овочами чи зеленню.