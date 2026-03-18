Сочнее чебуреков и вкуснее пирожков: рецепт ленивых хачапури с мясом (видео)

Быстрый рецепт сытного и вкусного блюда

Сочные ленивые хачапури с мясной начинкой можно готовить хоть ежедневно или чередовать с оладьями на завтрак. В этом блюде нежное тесто сочетается с ароматной питательной начинкой. А главное – готовится все очень легко.

Как приготовить ленивые хачапури с мясом, показали на YouTube-канале "Кулінарні витівки". Рецепт можно легко адаптировать под свои предпочтения: использовать другие специи, добавлять зелень или использовать другой вид фарша.

Ингредиенты:

Для теста:

молоко — 100 мл

вода — 100 мл

масло — 50 мл

яйцо – 1 шт.

соль — 2 г

мука — 600 г

Для начинки:

фарш — 500 г

соль — 5 г

специи — 5 г

паприка — 5 г

чеснок — 5 г

черный перец — 3 г

Для обжарки:

сливочное масло — 100 г

Этапы приготовления:

Сначала смешайте в глубокой миске молоко, воду, растительное масло, яйцо и соль до однородности. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Если тесто получается слишком тугим, добавьте немного воды, а если липнет — подсыпьте еще немного муки, но не переборщите, чтобы оно осталось нежным. Отдельно подготовьте начинку: фарш смешайте с солью, специями, паприкой, измельченным чесноком и черным перцем. Хорошо вымешайте массу. По желанию можно добавить немного мелко нарезанного лука или зелени для сочности. Готовое тесто разделите на небольшие кусочки и раскатайте их в кружочки или квадраты. В центр каждого выложите немного начинки, после чего сформируйте конвертики, тщательно защипывая края. Далее осторожно приплюсните или растяните заготовки руками, чтобы получить плоские лепешки. На сковороде растопите сливочное масло и выложите хачапури. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки. При необходимости накройте сковороду крышкой, чтобы фарш хорошо пропарился внутри.

Готовые ленивые хачапури подавайте горячими. Они сочетаются со сметаной, натуральным йогуртом или легким соусом на основе чеснока. Также их можно дополнить свежими овощами или зеленью.