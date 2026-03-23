Самая вкусная паска: мягкая, влажная и ароматная даже через несколько дней (видео)

К Пасхе готовят разные виды куличей — от классических сдобных до современных вариаций, в частности можно приготовить кулич без сахара или творога. Но сегодня предлагается проверенный рецепт традиционной паски с насыщенным вкусом и влажной текстурой, которая долго остается свежей. Важно выбирать качественную муку с высоким содержанием белка, свежие дрожжи и натуральное сливочное масло, именно они влияют на структуру теста и аромат. Типичные ошибки — недостаточное вымешивание или слишком быстрое выпекание; в качестве вариации можно добавить цедру цитрусовых, заменить изюм на клюкву или частично убавить сахар, добавив больше меда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить вкусную паску

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.;

мука – 1 кг 550 г.;

яйца – 6 шт.;

сахар – 500 г.;

дрожжи свежие – 60 г.;

мед – 80 г.;

сметана – 100 г.;

сливочное масло – 200 г.;

ванилин или ванильный сахар – по вкусу;

изюм или другие добавки – по вкусу;

Способ приготовления:

Приготовить опару, смешав теплое молоко с дрожжами и частью муки, оставить до подъема. Взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавить опару, мед, сметану, растопленное сливочное масло, ванилин и перемешать. Постепенно ввести муку и замесить мягкое тесто. Вымешивать тесто до образования окна глютена, примерно 20–30 минут. Оставить тесто подходить на 1,5-2 часа до увеличения в объеме. Добавить изюм или другие добавки, сформировать паски и выложить в формы, заполняя их на треть. Оставить заготовки еще подрасти к увеличению в объеме. Выпекать при температуре 180°C 15 минут, затем убавить до 160°C и выпекать еще 20–30 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Паску подавать полностью охлажденной, нарезая ломтиками. Для украшения можно использовать глазурь, сахарную пудру или орехи. Она хорошо сочетается с чаем, кофе или молоком, а также дополняет праздничный пасхальный стол вместе с творожными десертами и фруктами. По желанию можно подать с медом или сливочным кремом для насыщеннейшего вкуса.

Этот рецепт позволяет получить пышную, ароматную паску с нежной структурой, которая сохраняет свежесть и вкус в течение нескольких дней.