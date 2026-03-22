Отбивные с грибным соусом: сочное филе индейки в нежной кремовой заливке (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Отбивные – это популярное блюдо, которое можно приготовить даже из сала, но сегодня мы предлагаем более легкий и нежный вариант из филе индейки. Для насыщенного вкуса важно выбирать свежее мясо без запаха и хорошо очищенные свежие грибы. Во время приготовления нужно следить, чтобы мясо не пересушилось, а соус имел кремообразную текстуру без комочков. Это блюдо универсальное, его можно подавать как на семейный обед, так и на праздничный стол, а также легко адаптировать, заменив шампиньоны другими грибами или сливками на растительную альтернативу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить отбивные с грибным соусом

Ингредиенты:

филе индейки – 300 г;

соль – 0,5 ч.л;

перец – по вкусу;

яйцо – 1 шт;

мука – 2 ст.л;

лук – 1 шт;

шампиньоны – 150 г;

мука – 1 ст.л;

сливки 33% – 150 мл;

растительное масло – 1–2 ст.л;

Способ приготовления:

Отбить кусочки мяса до толщины примерно 1 см. Посолить и поперчить обе стороны филе. Обвалять мясо в муке, затем погрузить во взбитое яйцо. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Обжарить нарезанный лук до прозрачности, добавить нарезанные грибы и жарить 5-7 минут. Добавить 1 ст.л муки, перемешать, постепенно влить сливки, приправить солью и перцем. Готовить на невысоком огне к загущению соуса. Подавать мясо с грибным соусом, украсив свежайшей зеленью.

Как и с чем подавать

Отбивные с грибным соусом лучше всего подавать с гарниром из картофеля, риса или пасты, а также со свежими овощами. Блюдо можно украсить свежей зеленью, например петрушкой или укропом. Для более насыщенного вкуса подавайте со взбитыми сливками или небольшим количеством тертого сыра в соусе. Также соус можно подавать отдельно, чтобы каждый мог добавлять его по вкусу.