Соковиті запечені печериці: ніжний гарнір за 25 хвилин (відео)

Чудовий гарнір за лічені хвилини

З грибів можна приготувати безліч страв — від класичних дерунів із грибами до різотто чи запіканок. Але сьогодні ми пропонуємо неймовірно простий і водночас ніжний варіант — запечені печериці у йогуртовому маринаді. Важливо обирати свіжі, щільні гриби без плям і вологи, щоб страва вийшла соковитою, а текстура — приємною. Для аромату можна використовувати як свіжі, так і заморожені печериці, а додаткові спеції підкреслять смак і створять легку пікантність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати запечені гриби

Інгредієнти:

гриби печериці — 800 г;

грецький йогурт 2% — 250 г;

часник сушений — 1 ч.л;

сіль, чорний перець — за смаком;

паприка — 1 ч.л;

зелень — за бажанням;

Спосіб приготування:

Підготувати гриби: добре помити та обсушити. Змішати гриби з йогуртом, часником, сіллю, перцем та паприкою до рівномірного покриття. Викласти гриби у форму для запікання. Запікати в розігрітій духовці при 200°C 25 хвилин або в аерогрилі при 180°C близько 20 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Запечені гриби ідеально подавати як гарнір до м’яса, риби або як легку вечерю разом із салатом. Перед подачею їх можна присипати свіжою зеленню, додати трохи тертого сиру або кілька крапель лимонного соку для свіжості. Також страва добре поєднується з картоплею або крупами, а йогуртовий маринад надає легку кремову нотку, що підкреслює природний смак грибів. Завдяки своїй універсальності, це швидкий і смачний спосіб додати овочеву нотку до будь-якого столу.