Як швидко очистити лисички від піску: один продукт зробить гриби чистими за 10 хвилин
Кулінарний лайфхак від Тетяни Литвинової полегшить приготування лисичок
Лисички — одні з найсмачніших і найароматніших лісових грибів. Вони не розвалюються під час приготування і мають приємний смак. Лисички можна смажити, маринувати, додавати до рагу, соусів чи у пироги. Проте кожен, хто хоч раз готував ці гриби, знає головну проблему — дрібний пісок і бруд міцно забиваються у складки шапочки.
Є дієвий спосіб, який допоможе швидко та без зайвих зусиль очистити лисички навіть від найдрібнішого піску. І для цього вам знадобиться звичайне борошно. Цим лайфхаком поділилася екссуддя кулінарного шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова на своїй сторінці у TikTok.
Як відмити лисички від піску
- Переберіть лисички, видаліть пошкоджені частини та зріжте кінчики ніжок, якщо вони забруднені землею.
- Покладіть гриби в глибоку миску й залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала їх.
- Візьміть 2–3 жменьки грибів (якщо ви миєте велику партію), перекладіть їх у глибоку миску і всипте 2–3 столові ложки борошна.
- Струсіть миску, щоб борошно рівномірно розподілилося. Залиште гриби з борошном на 10 хвилин.
- Через 10 хвилин промийте лисички водою.
Чому це працює
Борошно діє як природний сорбент: воно проникає між складками шапочок і вбирає пісок, землю та залишки сміття. Коли ви змиваєте борошно водою, разом із ним вимивається й увесь бруд. У результаті лисички стають чистими, але не втрачають свого смаку й аромату.
