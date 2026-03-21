Сочные запеченные шампиньоны: нежный гарнир за 25 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прекрасный гарнир за считанные минуты
Из грибов можно приготовить множество блюд – от классических дерунов с грибами до ризотто или запеканок. Но сегодня мы предлагаем невероятно простой и одновременно нежный вариант — запеченные шампиньоны в йогуртовом маринаде. Важно выбирать свежие, плотные грибы без пятен и влаги, чтобы блюдо получилось сочным, а текстура — приятным. Для аромата можно использовать как свежие, так и замороженные шампиньоны, а дополнительные специи подчеркнут вкус и создадут легкую пикантность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить запеченные грибы
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны — 800 г;
- греческий йогурт 2% — 250 г;
- чеснок сушеный – 1 ч.л;
- соль, черный перец – по вкусу;
- паприка – 1 ч.л;
- зелень – по желанию;
Способ приготовления:
- Приготовить грибы: хорошо промыть и обсушить.
- Смешать грибы с йогуртом, чесноком, солью, перцем и паприкой до равномерного покрытия.
- Выложить грибы в форму для запекания.
- Запекать в разогретой духовке при 200°C 25 минут или в аэрогриле при 180°C около 20 минут до румяной корочки.
- Перед подачей посыпать свежей зеленью.
Как и с чем подавать
Запеченные грибы идеально подавать в качестве гарнира к мясу, рыбе или как легкий ужин вместе с салатом. Перед подачей их можно присыпать свежей зеленью, добавить чуть-чуть тертого сыра или несколько капель лимонного сока для свежести. Также блюдо хорошо сочетается с картофелем или крупами, а йогуртовый маринад придает легкую кремовую нотку, подчеркивающую естественный вкус грибов. Благодаря своей универсальности это быстрый и вкусный способ добавить овощную нотку к любому столу.