Сочные запеченные шампиньоны: нежный гарнир за 25 минут (видео)

Прекрасный гарнир за считанные минуты

Из грибов можно приготовить множество блюд – от классических дерунов с грибами до ризотто или запеканок. Но сегодня мы предлагаем невероятно простой и одновременно нежный вариант — запеченные шампиньоны в йогуртовом маринаде. Важно выбирать свежие, плотные грибы без пятен и влаги, чтобы блюдо получилось сочным, а текстура — приятным. Для аромата можно использовать как свежие, так и замороженные шампиньоны, а дополнительные специи подчеркнут вкус и создадут легкую пикантность. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить запеченные грибы

Ингредиенты:

грибы шампиньоны — 800 г;

греческий йогурт 2% — 250 г;

чеснок сушеный – 1 ч.л;

соль, черный перец – по вкусу;

паприка – 1 ч.л;

зелень – по желанию;

Способ приготовления:

Приготовить грибы: хорошо промыть и обсушить. Смешать грибы с йогуртом, чесноком, солью, перцем и паприкой до равномерного покрытия. Выложить грибы в форму для запекания. Запекать в разогретой духовке при 200°C 25 минут или в аэрогриле при 180°C около 20 минут до румяной корочки. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Запеченные грибы идеально подавать в качестве гарнира к мясу, рыбе или как легкий ужин вместе с салатом. Перед подачей их можно присыпать свежей зеленью, добавить чуть-чуть тертого сыра или несколько капель лимонного сока для свежести. Также блюдо хорошо сочетается с картофелем или крупами, а йогуртовый маринад придает легкую кремовую нотку, подчеркивающую естественный вкус грибов. Благодаря своей универсальности это быстрый и вкусный способ добавить овощную нотку к любому столу.