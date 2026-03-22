Хачапури без замешивания теста: горячее блюдо за полчаса (видео)

Хачапури – это традиционное грузинское блюдо из теста с сыром внутри, обычно нуждающееся в замешивании и длительной расстойке теста.

Впрочем, существует упрощенный вариант – ленивые хачапури, которые готовятся без сложного затворения, быстро и легко. Сегодня мы предлагаем рецепт такого хачапури для домашнего приготовления, который подходит даже тем, кто ценит время и легкость в кухне. Для наилучшего результата следует выбирать свежий творог и хорошо плавящийся твердый сыр, а муку просеять, чтобы тесто получилось нежным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить быстрое хачапури

Ингредиенты:

творог 2% – 150 г;

яйцо – 1 шт;

мука – 3 ст.л;

разрыхлитель – 1/3 ч.л;

соль – щепотка;

сулугуни или моцарелла – 30-50 г;

Способ приготовления:

Соединить творог с белком, мукой, разрыхлителем и солью, перемешать до однородной массы. Влажными руками сформировать челнок на пергаменте или в силиконовой форме. Выпекать в разогретой духовке при 180°C 10 минут. Добавить натертый творог в челнок и выпекать еще 10-15 минут до золотистой корочки. Подавать горячим, по желанию добавить желток или украсить зеленью.

Как и с чем подавать

Хачапури вкуснее всего подавать горячими, сразу после запекания, чтобы сыр внутри оставался тягучим. Для подачи можно разбить сверху яичный желток или присыпать свежей зеленью. Кушанье хорошо сочетается с овощным салатом, йогуртовым соусом или айоли. Можно подавать завтрак, легкий ужин или закуску для гостей.