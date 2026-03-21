Встигніть купити печінку зі знижкою в "АТБ": рецепт ніжного печінкового хлібця на вечерю (відео)

Такою стравою наїдяться всі

Печінка — це доступний і поживний субпродукт, з якого готують безліч страв: від класичних паштетів до вишуканих поєднань, наприклад тушкованої з грушею у європейській кухні. Зараз саме той момент, коли варто звернути на неї увагу: в АТБ куряча печінка "Наша Ряба" (0,7 кг) коштує близько 97,9 грн, а за акцією — приблизно 88,3 грн . Це означає, що за невеликі гроші можна приготувати повноцінну страву, якої вистачить на всю сім’ю. Обираючи печінку, важливо звертати увагу на її рівномірний колір і пружність, а також не переварювати — саме це найчастіше псує текстуру, роблячи її жорсткою.

Печінковий хлібець — одна з тих страв, які поєднують економність і поживність. Завдяки високому вмісту білка печінка добре насичує, тому навіть з однієї упаковки можна приготувати вечерю для кількох людей. Рецепт легко адаптувати: додати більше зелені, замінити сир або зробити легшу версію без нього. Для більш насиченого смаку печінку можна не варити, а швидко обсмажити — це додасть глибини смаку і соковитості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати печінковий хлібець

Інгредієнти:

печінка куряча — 650 г;

морква — 300 г;

яйця варені — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка) — 50 г;

яйця — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

часник сушений — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити печінку до готовності, не переварювати, щоб вона залишилась ніжною, після чого нарізати шматочками. Відварити моркву, остудити та натерти на великій тертці. Натерти сир, зелень дрібно нарізати, яйця нарізати кубиками. Збити яйця з молоком, додати сіль, перець і сушений часник. З’єднати всі інгредієнти з яєчною сумішшю та обережно перемішати. Викласти масу у форму, застелену пергаментом, розрівняти. Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 50–60 хвилин до готовності. Охолодити хлібець, після чого нарізати порційно.

Як і з чим подавати

Печінковий хлібець найкраще подавати охолодженим — тоді він добре тримає форму і легко нарізається. Його можна доповнити свіжими овочами, салатом або легким соусом на основі йогурту чи сметани. Також він чудово поєднується з грінками або чорним хлібом, а для більш яскравого смаку — з маринованими огірками чи карамелізованою цибулею. Така страва підійде і для сімейної вечері, і як бюджетний варіант для кількох днів наперед.

У результаті з недорогого продукту зі знижкою можна отримати ситну, поживну страву, якої вистачить не на один прийом їжі — саме той випадок, коли економія не означає компроміс зі смаком.