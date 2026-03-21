Встигніть купити печінку зі знижкою в "АТБ": рецепт ніжного печінкового хлібця на вечерю (відео)
Такою стравою наїдяться всі
Печінка — це доступний і поживний субпродукт, з якого готують безліч страв: від класичних паштетів до вишуканих поєднань, наприклад тушкованої з грушею у європейській кухні. Зараз саме той момент, коли варто звернути на неї увагу: в АТБ куряча печінка "Наша Ряба" (0,7 кг) коштує близько 97,9 грн, а за акцією — приблизно 88,3 грн . Це означає, що за невеликі гроші можна приготувати повноцінну страву, якої вистачить на всю сім’ю. Обираючи печінку, важливо звертати увагу на її рівномірний колір і пружність, а також не переварювати — саме це найчастіше псує текстуру, роблячи її жорсткою.
Печінковий хлібець — одна з тих страв, які поєднують економність і поживність. Завдяки високому вмісту білка печінка добре насичує, тому навіть з однієї упаковки можна приготувати вечерю для кількох людей. Рецепт легко адаптувати: додати більше зелені, замінити сир або зробити легшу версію без нього. Для більш насиченого смаку печінку можна не варити, а швидко обсмажити — це додасть глибини смаку і соковитості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати печінковий хлібець
Інгредієнти:
- печінка куряча — 650 г;
- морква — 300 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- зелень (зелена цибуля, кріп, петрушка) — 50 г;
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- часник сушений — 0,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Відварити печінку до готовності, не переварювати, щоб вона залишилась ніжною, після чого нарізати шматочками.
- Відварити моркву, остудити та натерти на великій тертці.
- Натерти сир, зелень дрібно нарізати, яйця нарізати кубиками.
- Збити яйця з молоком, додати сіль, перець і сушений часник.
- З’єднати всі інгредієнти з яєчною сумішшю та обережно перемішати.
- Викласти масу у форму, застелену пергаментом, розрівняти.
- Випікати у розігрітій до 180°C духовці приблизно 50–60 хвилин до готовності.
- Охолодити хлібець, після чого нарізати порційно.
Як і з чим подавати
Печінковий хлібець найкраще подавати охолодженим — тоді він добре тримає форму і легко нарізається. Його можна доповнити свіжими овочами, салатом або легким соусом на основі йогурту чи сметани. Також він чудово поєднується з грінками або чорним хлібом, а для більш яскравого смаку — з маринованими огірками чи карамелізованою цибулею. Така страва підійде і для сімейної вечері, і як бюджетний варіант для кількох днів наперед.
У результаті з недорогого продукту зі знижкою можна отримати ситну, поживну страву, якої вистачить не на один прийом їжі — саме той випадок, коли економія не означає компроміс зі смаком.