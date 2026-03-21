Успейте купить печенку со скидкой в "АТБ": рецепт нежного печеночного хлебца на ужин (видео)

Таким блюдом наедятся все

Печень – это доступный и питательный субпродукт, из которого готовят множество блюд: от классических паштетов до изысканных сочетаний, например печень, тушеная с грушей в европейской кухне. Сейчас именно тот момент, когда стоит обратить на нее внимание: в АТБ куриная печень "Наша Ряба" (0,7 кг) стоит около 97,9 грн, а по акции — примерно 88,3 грн. Это значит, что за небольшие деньги можно приготовить полноценное блюдо, которого хватит на всю семью. Выбирая печень, важно обращать внимание на ее равномерный цвет и упругость, а также не переваривать – именно это чаще портит текстуру, делая ее жесткой.

Печеночный хлебец – одно из тех блюд, которые сочетают экономность и питательность. Благодаря высокому содержанию белка, печень хорошо насыщает, поэтому даже из одной упаковки можно приготовить ужин для нескольких людей. Рецепт легко адаптировать: добавить больше зелени, заменить сыр или сделать более легкую версию без него. Для более насыщенного вкуса печень можно не варить, а быстро обжарить – это придаст глубину вкусу и сочности. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить печеночный хлебец

Ингредиенты:

печень куриная – 650 г;

морковь — 300 г;

яйца вареные — 2 шт.;

сыр твердый – 100 г;

зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) — 50 г;

яйца — 3 шт.;

молоко – 100 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить печень до готовности, не переваривать, чтобы она осталась нежной, после чего нарезать кусочками. Отварить морковь, остудить и натереть на большой терке. Натереть сыр, зелень мелко порезать, яйца порезать кубиками. Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и сушеный чеснок. Соединить все ингредиенты с яичной смесью и осторожно перемешать. Выложить массу в форму, застеленную пергаментом, разровнять. Выпекать в разогретой духовке до 180°C примерно 50–60 минут до готовности. Охладить хлебец, после чего нарезать порционно.

Как и с чем подавать

Печеночный хлебец лучше всего подавать охлажденным – тогда он хорошо держит форму и легко нарезается. Его можно дополнить свежими овощами, салатом или лёгким соусом на основе йогурта или сметаны. Также он прекрасно сочетается с гренками или черным хлебом, а для более яркого вкуса – с маринованными огурцами или карамелизированным луком. Такое блюдо подойдет и для семейного ужина, и как бюджетный вариант для нескольких дней вперед.

В результате из недорогого продукта со скидкой можно получить сытное, питательное блюдо, которого хватит не на один прием пищи – именно тот случай, когда экономия не означает компромисс со вкусом.