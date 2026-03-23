Свинячі реберця на акції ще два дні: як їх приготувати у стилі BBQ (відео)

Надзвичайно апетитна страва

Свинячі реберця — це універсальний продукт, з якого можна готувати безліч страв: їх тушкують, запікають у духовці або смажать на грилі. Обираючи реберця, важливо звертати увагу на колір та запах м'яса: воно повинно бути однорідним, без сторонніх запахів, а жир рівномірно білий — це гарантія соковитості після приготування.

Свинячі реберця у стилі BBQ — страва, яка поєднує аромат копченостей, солодку карамельну глазур та соковитість м’яса. Для цього рецепту краще брати тонкі ребра — вони швидше просмажуються та рівномірно карамелізуються, але за бажанням можна використовувати і товстіші. Рецепт легко адаптувати: додати гострий перець для пікантності або трохи меду у маринад для більш насиченого смаку. Щоб м’ясо залишалося соковитим, не пропускайте етап маринування, а після запікання дайте йому "відпочити" кілька хвилин — так соки рівномірно розподіляться всередині. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати реберця барбекю

Інгредієнти:

свинячі реберця — 1 кг;

сіль — дрібка;

паприка копчена — 1 ст. л;

часник сухий — 0,5 ст. л;

сік лимону — 50 г;

соус барбекю — 150 г;

часник свіжий — 1 зубчик;

пучок кінзи — 1 шт.;

Спосіб приготування:

Зняти плівку з реберець, нарізати по 1–2 ребра. Приготувати маринад із солі, сухого часнику, паприки та соку лимону. Змастити реберця маринадом та залишити мінімум на 30 хвилин. Викласти реберця у мультипіч або духовку, запікати при 200°C 30 хвилин. Приготувати соус: змішати барбекю з часником та кінзою. Змастити реберця соусом, карамелізувати 5–7 хвилин при 200°C. Дати м’ясу "відпочити" 5 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Свинячі реберця BBQ найсмачніше подавати з картоплею на грилі, кукурудзою або свіжими овочами. Для подачі можна додати свіжу зелень та соус барбекю або чимось гострим на кшталт чилі. Також гармонійно поєднуються з легкими салатами або маринованими овочами, що врівноважує смак жирного м’яса. Ця страва ідеальна для сімейної вечері або дружніх посиденьок, коли хочеться апетитної, соковитої їжі.