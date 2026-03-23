Свиные ребрышки на акции еще два дня: как их приготовить в стиле BBQ (видео)

Необычайно аппетитное блюдо

Свиные ребрышки – это универсальный продукт, из которого можно готовить множество блюд: их тушат, запекают в духовке или жарят на гриле. Выбирая ребрышки, важно обращать внимание на цвет и запах мяса: оно должно быть однородным, без посторонних запахов, а жир равномерно белый – это гарантия сочности после приготовления.

Свиные ребрышки в стиле BBQ — блюдо, сочетающее аромат копченостей, сладкую карамельную глазурь и сочность мяса. Для этого рецепта лучше брать тонкие ребра – они быстрее прожариваются и равномерно карамелизуются, но по желанию можно использовать и более толстые. Рецепт легко адаптировать: добавить острый перец для пикантности или чуть-чуть меда в маринад для более насыщенного вкуса. Чтобы мясо оставалось сочным, не пропускайте этап маринования, а после запекания дайте ему "отдохнуть" несколько минут – так соки равномерно распределятся внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить ребрышки барбекю

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 1 кг;

соль — щепотка;

паприка копченая – 1 ст. л;

чеснок сухой – 0,5 ст. л;

сок лимона – 50 г;

соус барбекю – 150 г;

чеснок свежий – 1 зубчик;

пучок кинзы – 1 шт.;

Способ приготовления:

Снять пленку с ребрышек, нарезать по 1–2 ребра. Приготовить маринад из соли, сухого чеснока, паприки и лимонного сока. Смазать ребрышки маринадом и оставить минимум на 30 минут. Выложить ребрышки в мультипечь или духовку, запекать при 200°C 30 минут. Приготовить соус: смешать барбекю с чесноком и кинзой. Смазать ребрышки соусом, карамелизовать 5–7 минут при 200°C. Дать мясу отдохнуть 5 минут перед подачей.

Как и с чем подавать

Свиные ребрышки BBQ вкуснее всего подавать с картофелем на гриле, кукурузой или свежими овощами. Для подачи можно добавить свежую зелень и соус барбекю или чем-нибудь острым вроде чили. Также гармонично сочетаются с легкими салатами или маринованными овощами, что уравновешивает вкус жирного мяса. Это блюдо идеально для семейного ужина или дружеских посиделок, когда хочется аппетитной, сочной пищи.