Шоколадные гнездышки на Пасху: как приготовить хрустящее печенье для украшения паски и праздничного стола (видео)

Простое, но эффектное печенье, которое станет декором для паски и вкусным дополнением к столу

Представить паску без украшений почти невозможно. Именно детали создают то самое праздничное настроение и делают выпечку по-настоящему особенной. Если классические варианты декора уже немного надоели, стоит обратить внимание на оригинальные решения. Раньше мы рассказывали, как приготовить зеленый бисквит для украшения пасхальной выпечки, а теперь предлагаем еще одну интересную идею – шоколадные гнездышки.

Этот рецепт хорош тем, что такие гнездышки можно использовать не только как украшение для паски, но и подавать просто как печенье к чаю или кофе. Они получаются насыщенно шоколадными, хрустящими и очень эффектными на вид. Рецептом поделилась кулинарная блогерша Татьяна Юшина в Instagram.

Ингредиенты:

200 г муки

40 г какао

5 г разрыхлителя

щепотка соли

100 г сахарной пудры

100 г сливочного масла

1 яйцо

Дополнительно: шоколад или нутелла, цветные шоколадные яйца или драже.

Способ приготовления:

Сначала соедините все сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, сахарную пудру и соль. Хорошо перемешайте. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и разотрите все в крошку. После этого введите яйцо и замесите мягкое, но не липкое тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник примерно на час. Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики одинакового размера. Чтобы создать характерную форму гнезда, каждый шарик пропустите через пресс для чеснока и сформируйте гнездышки. В центре каждого сделайте углубление — удобно использовать крышку от бутылки или чайную ложку. Выпекайте гнездышки в разогретой до 175°C духовке примерно 15–20 минут. Важно не пересушить печенье: оно должно остаться хрустящим снаружи, но не слишком твердым. После выпекания обязательно дайте печенью полностью остыть на решетке. Когда гнездышки остынут, в центр каждого выложите немного растопленного шоколада или нутеллы. Пока начинка еще мягкая, украсьте цветными шоколадными яйцами или драже. По желанию можно комбинировать темный и молочный шоколад — это сделает вкус более глубоким.

