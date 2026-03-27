Творожная паска в стиле "Рафаэлло": легкая, кокосовая и невероятно вкусная (видео)

Еще одна идея пасхального блюда

На Пасху традиционно готовят мягкие, влажные и ароматные дрожжевые паски, которые становятся настоящим символом праздника на столе. В этом году предлагаем обратить внимание на творожную паску в стиле "Рафаэлло", нежную и ароматную, с кокосом, белым шоколадом и миндалем. Выбор качественных ингредиентов является ключевым: творог должен быть свежим и плотным, сметана жирной и свежей, а масло натуральным. Для дополнительного аромата рекомендуется подсушить миндаль и использовать кокосовую стружку; при желании белый шоколад можно заменить шоколадной крошкой или добавить немного ванильного сахара для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Этот рецепт позволяет варьировать состав: можно добавить немного апельсиновой цедры или заменить сгущенку из кокосового молока на классическую сгущенку. Важно хорошо взбивать творожную массу до однородной консистенции, чтобы паска получилась нежной, без комочков. Типичные ошибки – недостаточное охлаждение под прессом или неравномерное перемешивание ингредиентов, что может повлиять на форму и текстуру десерта.

Как приготовить творожную кокосовую паску

Ингредиенты:

творог – 450 г;

сметана – 120 г;

сливочное масло – 50 г;

сгущенное кокосовое молоко – 100 г;

кокосовая стружка – 50 г;

миндаль – 50 г;

белый шоколад крошка – 50 г;

Способ приготовления:

К творогу добавить сметану, растопленное сливочное масло и сгущенное кокосовое молоко. Блендером взбить все ингредиенты в однородную массу. Добавить кокосовую стружку, подсушенный и измельченный миндаль и крошку белого шоколада. Тщательно перемешать до однородности. Форму застелить марлей и выложить туда творожную массу, разровнять и завернуть края марли. На верх поставить что-нибудь тяжелое и отправить в холодильник на ночь. Осторожно снять форму и марлю и украсить паску по вкусу.

Как и с чем подавать

Творожную паску нарезать порционными кусками и подавать охлажденной как десерт или часть праздничного стола. Она хорошо сочетается с чаем, кофе или фруктовыми соусами, такими как клубничный или малиновый. Украсить паску можно тертым шоколадом, кокосовой стружкой, орешками или ягодами для праздничного вида. Эта паска станет изюминкой праздничного стола, добавляя нежности и ароматного наслаждения для всей семьи.