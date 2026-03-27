Творожная паска в стиле "Рафаэлло": легкая, кокосовая и невероятно вкусная (видео)
Еще одна идея пасхального блюда
На Пасху традиционно готовят мягкие, влажные и ароматные дрожжевые паски, которые становятся настоящим символом праздника на столе. В этом году предлагаем обратить внимание на творожную паску в стиле "Рафаэлло", нежную и ароматную, с кокосом, белым шоколадом и миндалем. Выбор качественных ингредиентов является ключевым: творог должен быть свежим и плотным, сметана жирной и свежей, а масло натуральным. Для дополнительного аромата рекомендуется подсушить миндаль и использовать кокосовую стружку; при желании белый шоколад можно заменить шоколадной крошкой или добавить немного ванильного сахара для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Этот рецепт позволяет варьировать состав: можно добавить немного апельсиновой цедры или заменить сгущенку из кокосового молока на классическую сгущенку. Важно хорошо взбивать творожную массу до однородной консистенции, чтобы паска получилась нежной, без комочков. Типичные ошибки – недостаточное охлаждение под прессом или неравномерное перемешивание ингредиентов, что может повлиять на форму и текстуру десерта.
Как приготовить творожную кокосовую паску
Ингредиенты:
- творог – 450 г;
- сметана – 120 г;
- сливочное масло – 50 г;
- сгущенное кокосовое молоко – 100 г;
- кокосовая стружка – 50 г;
- миндаль – 50 г;
- белый шоколад крошка – 50 г;
Способ приготовления:
- К творогу добавить сметану, растопленное сливочное масло и сгущенное кокосовое молоко.
- Блендером взбить все ингредиенты в однородную массу.
- Добавить кокосовую стружку, подсушенный и измельченный миндаль и крошку белого шоколада.
- Тщательно перемешать до однородности.
- Форму застелить марлей и выложить туда творожную массу, разровнять и завернуть края марли.
- На верх поставить что-нибудь тяжелое и отправить в холодильник на ночь.
- Осторожно снять форму и марлю и украсить паску по вкусу.
Как и с чем подавать
Творожную паску нарезать порционными кусками и подавать охлажденной как десерт или часть праздничного стола. Она хорошо сочетается с чаем, кофе или фруктовыми соусами, такими как клубничный или малиновый. Украсить паску можно тертым шоколадом, кокосовой стружкой, орешками или ягодами для праздничного вида. Эта паска станет изюминкой праздничного стола, добавляя нежности и ароматного наслаждения для всей семьи.