Глазур для паски без сирих яєць: як приготувати з желатином (відео)

Дізнайтеся, як правильно нанести глазур на паску, щоб вона не потекла

Паску можна прикрасити по-різному. Але основою декору святкової випічки є глазур. Є безліч способів приготувати її. Раніше ми ділилися рецептом глазурі для паски зі згущеним молоком, а тепер пропонуємо ще один варіант — глазур на основі желатину.

Глазур із желатином готується швидко, але головна перевага в тому, що вона не обсипається після застигання. Рецептом поділилася фудблогерша anny.cooking у Instagram.

Інгредієнти:

15 г желатину + 90 мл води

300 г цукру + 90 мл води

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати. Воду з’єднуємо з цукром, доводимо до кипіння, кип’ятимо 1 хвилину, виливаємо до набухлого желатину, розмішуємо. Збиваємо масу міксером. Спочатку вона буде прозорою, але через 3–5 хвилин почне біліти та густіти, збільшуючись в об’ємі в 3–4 рази. Як тільки маса стане пишною, глянцевою і почне тягнутися за вінчиком, глазур готова.

Наносите глазур тільки на випічку, що повністю остигнула. Якщо паска буде гарячою, желатин підтане, і глазур просто стіче вниз. Найпростіший спосіб — занурити верхівку паски прямо в миску з глазур’ю і злегка прокрутити. Так виходить ідеально рівний та товстий шар.

Врахуйте, що желатинова глазур схоплюється швидше за білкову. Тому посипайте паски кондитерською посипкою, цукатами або сухоцвітами відразу після нанесення. Якщо ви не встигли прикрасити всі паски та маса стала занадто густою, просто підігрійте її на водяній бані 10-20 секунд.