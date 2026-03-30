Глазурь для паски без сырых яиц: как приготовить с желатином (видео)

Узнайте, как правильно нанести глазурь на паску, чтобы она не потекла

Паску можно украсить по-разному. Но основой декора праздничной выпечки является глазурь. Есть множество способов приготовить ее. Ранее мы делились рецептом глазури для паски со сгущенным молоком, а теперь предлагаем еще один вариант — глазурь на основе желатина.

Глазурь с желатином готовится быстро, но главное преимущество в том, что она не осыпается после застывания. Рецептом поделилась фудблогерша anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

15 г желатина + 90 мл воды

300 г сахара + 90 мл воды

Способ приготовления:

Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать. Воду соединяем с сахаром, доводим до кипения, кипятим 1 минуту, выливаем к набухшему желатину, размешиваем. Взбиваем массу миксером. Сначала она будет прозрачной, но через 3–5 минут начнет белеть и густеть, увеличиваясь в объеме в 3–4 раза. Как только масса станет пышной, глянцевой и начнет тянуться за венчиком, глазурь готова.

Наносите глазурь только на полностью остывшую выпечку. Если паска будет горячей, желатин подтает, и глазурь просто стечет вниз. Самый простой способ — окунуть верхушку паски прямо в миску с глазурью и слегка прокрутить. Так получается идеально ровный и толстый слой.

Учтите, что желатиновая глазурь схватывается быстрее белковой. Поэтому посыпайте паски кондитерской посыпкой, цукатами или сухоцветами сразу после нанесения. Если вы не успели украсить все паски и масса стала слишком густой, просто подогрейте ее на водяной бане 10-20 секунд.