Нежная закуска к пасхальному столу: рулетики из печеного перца со сливочной начинкой (видео)

Мария Швец
Рулетики из печеного перца со сливочной начинкой. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусная и аппетитная закуска

Из болгарского перца можно приготовить множество вкусных блюд от ароматных соусов и паст до запеченных закусок с нежной текстурой. Сегодня мы предлагаем вариант легкой и эффектной закуски в виде рулетиков из запеченного перца со сливочной сырной начинкой. Для лучшего результата следует выбирать мясистый сладкий перец без повреждений, ведь тонкостенные плоды после запекания могут потерять форму и не дать нужной текстуры. В этом рецепте важно не пересушить перец во время запекания и тщательно снимать шкурку, чтобы закуска получилась нежной, а по желанию сливочный сыр можно заменить рикоттой или крем-сыром с зеленью для более яркого вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить рулетики из печеного перца со сливочной начинкой

Ингредиенты:

  • сладкий перец каппи – 700 г;
  • сливочный сыр – 180 г;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • укроп – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления

  1. Запекать сладкий перец при 200 °C в течение 15–18 минут до мягкости кожицы.
  2. Переложить запеченный перец в пакет или герметичный контейнер на 10 минут для легкого снятия кожуры.
  3. Очистить перец от кожуры и семян, сохраняя цельность полосок.
  4. Смешать сливочный сыр с измельченным чесноком, укропом, солью и перцем до однородной массы.
  5. Выложить начинку на полоски перца и аккуратно свернуть в рулетики.

Как и с чем подавать

Рулетики из запеченного перца лучше подавать охлажденными, когда вкус начинки полностью стабилизируется и становится более выразительным. Они прекрасно сочетаются со свежей зеленью, оливками, легкими салатами и мясными блюдами, в частности шашлыком или запеченной курицей. Для праздничной подачи можно выложить рулетики на тарелку и слегка сбрызнуть оливковым маслом или добавить капли бальзамического соуса, что подчеркнет сладость перца. Как вариант, закуску можно подать на гренках или вместе с творожной и овощной тарелкой. Закуска получается легкая, ароматная и универсальная, поэтому идеально подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.

