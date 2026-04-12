Нежная закуска к пасхальному столу: рулетики из печеного перца со сливочной начинкой (видео)

Из болгарского перца можно приготовить множество вкусных блюд от ароматных соусов и паст до запеченных закусок с нежной текстурой. Сегодня мы предлагаем вариант легкой и эффектной закуски в виде рулетиков из запеченного перца со сливочной сырной начинкой. Для лучшего результата следует выбирать мясистый сладкий перец без повреждений, ведь тонкостенные плоды после запекания могут потерять форму и не дать нужной текстуры. В этом рецепте важно не пересушить перец во время запекания и тщательно снимать шкурку, чтобы закуска получилась нежной, а по желанию сливочный сыр можно заменить рикоттой или крем-сыром с зеленью для более яркого вкуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "diana_ovinnikova".

Как приготовить рулетики из печеного перца со сливочной начинкой

Ингредиенты:

сладкий перец каппи – 700 г;

сливочный сыр – 180 г;

чеснок – 2–3 зубчика;

укроп – по вкусу;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления

Запекать сладкий перец при 200 °C в течение 15–18 минут до мягкости кожицы. Переложить запеченный перец в пакет или герметичный контейнер на 10 минут для легкого снятия кожуры. Очистить перец от кожуры и семян, сохраняя цельность полосок. Смешать сливочный сыр с измельченным чесноком, укропом, солью и перцем до однородной массы. Выложить начинку на полоски перца и аккуратно свернуть в рулетики.

Как и с чем подавать

Рулетики из запеченного перца лучше подавать охлажденными, когда вкус начинки полностью стабилизируется и становится более выразительным. Они прекрасно сочетаются со свежей зеленью, оливками, легкими салатами и мясными блюдами, в частности шашлыком или запеченной курицей. Для праздничной подачи можно выложить рулетики на тарелку и слегка сбрызнуть оливковым маслом или добавить капли бальзамического соуса, что подчеркнет сладость перца. Как вариант, закуску можно подать на гренках или вместе с творожной и овощной тарелкой. Закуска получается легкая, ароматная и универсальная, поэтому идеально подходит как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.