Цей соус замінить аджику і кетчуп: готується просто, з'їдається миттєво

Наталя Граковська
Соус з перцю та баклажанів можна подавати до різноманітних страв
Соус з перцю та баклажанів можна подавати до різноманітних страв. Фото Скріншот YouTube

Простий рецепт густого соусу Айвар з перцю та баклажанів

Соуси надають стравам аромату, яскравості й виразного смаку. Крім звичної аджики та кетчупу на зиму можна заготовити соус Айвар. Він готується з баклажанів та солодкого перцю та солодкого перцю й підійде до будь-якої страви (до м'яса, риби, гарнірів чи просто до шматочка свіжого хліба).

Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Пан фартух".

Інгредієнти

  • Солодкий перець – 2 кг
  • Баклажан – 500 г
  • Лимонний сік – 1 ст.л.
  • Оцет (винний) – 1 ст.л.
  • Олія — 70–80 мл
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Цукор – 1 ст.л.
  • Часник – 2-3 зубчики

Процес приготування

  1. Запікаємо перець і баклажани в духовці, попередньо розігрітій до 200 °C, протягом 30 хвилин.
  2. Перекладаємо запечені овочі у велику миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин. Це допоможе легко зняти шкірку.
  3. Чистимо перець і баклажани від шкірки та видаляємо насіння з перцю.
  4. Перебиваємо очищені овочі блендером до отримання однорідної маси.
  5. Перекладаємо овочеве пюре в каструлю з товстим дном. Додаємо сіль, цукор і лимонний сік, перемішуємо. Доводимо до кипіння та варимо 50-60 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи.
  6. Коли соус помітно загусне, додаємо олію. Готуємо ще 20 хвилин.
  7. За 5 хвилин до кінця приготування додаємо оцет і подрібнений часник. Добре перемішуємо.
  8. Розкладаємо гарячий соус у стерилізовані банки, закриваємо кришками. Перевертаємо банки догори дном, загортаємо у рушник (або ковдру) і залишаємо до повного вистигання.
Теги:
#Рецепти #Соус #Перець #Болгарський перець #Баклажани