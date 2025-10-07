Цей соус замінить аджику і кетчуп: готується просто, з'їдається миттєво

Простий рецепт густого соусу Айвар з перцю та баклажанів

Соуси надають стравам аромату, яскравості й виразного смаку. Крім звичної аджики та кетчупу на зиму можна заготовити соус Айвар. Він готується з баклажанів та солодкого перцю та солодкого перцю й підійде до будь-якої страви (до м'яса, риби, гарнірів чи просто до шматочка свіжого хліба).

Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Пан фартух".

Інгредієнти

Солодкий перець – 2 кг

Баклажан – 500 г

Лимонний сік – 1 ст.л.

Оцет (винний) – 1 ст.л.

Олія — 70–80 мл

Сіль – 1 ч.л.

Цукор – 1 ст.л.

Часник – 2-3 зубчики

Процес приготування