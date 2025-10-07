Цей соус замінить аджику і кетчуп: готується просто, з'їдається миттєво
Простий рецепт густого соусу Айвар з перцю та баклажанів
Соуси надають стравам аромату, яскравості й виразного смаку. Крім звичної аджики та кетчупу на зиму можна заготовити соус Айвар. Він готується з баклажанів та солодкого перцю та солодкого перцю й підійде до будь-якої страви (до м'яса, риби, гарнірів чи просто до шматочка свіжого хліба).
Рецептом соусу поділились на YouTube-каналі "Пан фартух".
Інгредієнти
- Солодкий перець – 2 кг
- Баклажан – 500 г
- Лимонний сік – 1 ст.л.
- Оцет (винний) – 1 ст.л.
- Олія — 70–80 мл
- Сіль – 1 ч.л.
- Цукор – 1 ст.л.
- Часник – 2-3 зубчики
Процес приготування
- Запікаємо перець і баклажани в духовці, попередньо розігрітій до 200 °C, протягом 30 хвилин.
- Перекладаємо запечені овочі у велику миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин. Це допоможе легко зняти шкірку.
- Чистимо перець і баклажани від шкірки та видаляємо насіння з перцю.
- Перебиваємо очищені овочі блендером до отримання однорідної маси.
- Перекладаємо овочеве пюре в каструлю з товстим дном. Додаємо сіль, цукор і лимонний сік, перемішуємо. Доводимо до кипіння та варимо 50-60 хвилин на середньому вогні, регулярно помішуючи.
- Коли соус помітно загусне, додаємо олію. Готуємо ще 20 хвилин.
- За 5 хвилин до кінця приготування додаємо оцет і подрібнений часник. Добре перемішуємо.
- Розкладаємо гарячий соус у стерилізовані банки, закриваємо кришками. Перевертаємо банки догори дном, загортаємо у рушник (або ковдру) і залишаємо до повного вистигання.