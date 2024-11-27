Просто засипаємо какао в окріп: турецький рецепт солодощів до чаю (відео)

Ідеальний варіант солоденького до чаю

Домашні солодощі можуть бути дуже простими. Ми розповідали, як спекти оригінальну варіацію "Наполеона". Тепер ділимось рецептом апетитного шоколадного печива.

Приготування надзвичайно просте, а результат — на висоті. Рецептом поділилась турецька кулінарна блогерка Фатма з ютуб-каналу "Fatmann Mutfagndan"

Інгредієнти:

Вода — 400 мл

Сіль — 1 чайна ложка

Цукор — 5 столових ложок

Рослинна олія — 25 г

Какао — 35 г

Борошно — 130 г

Цукрова пудра

Для опари:

Цукор — 1 чайна ложка

Сухі дріжджі — 5 г

Тепла вода — 4 столові ложки

Борошно — 320 г

Спосіб приготування:

Воду переливаємо в сковороду та ставимо на вогонь. Коли закипить, додайте 1 чайну ложку солі та 5 столових ложок цукру. Коли вони розчиняться, вливаємо олію та висипаємо какао. Додаємо також 130 г борошна. Варимо на середньому вогні, помішуючи, 6-7 хвилин. Перекладаємо в глибоку миску і даємо охолонути. Окремо з’єднуємо компоненти для опари та відставити на 5 хвилин. В охолоджене тісто додайте дріжджову суміш. Додаємо борошно і вимішуємо. Тісто повинне бути м’яким і трохи липнути до рук. Накриваємо тісто і залишаємо його на 40 хвилин. Змащуємо руки олією і ділимо тісто на 10 рівних частин. Розкладаємо на деку на відстані і злегка притискаємо. Накриваємо і залишаємо в теплі на 15 хвилин. Потім випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Посипаємо цукровою пудрою.

Печиво виходить м’яке, ніжне, вологе і надзвичайно смачне. Також ми розповідали, як приготувати смачний пляцок "Вишня під снігом".