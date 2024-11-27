Просто засипаємо какао в окріп: турецький рецепт солодощів до чаю (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний варіант солоденького до чаю
Домашні солодощі можуть бути дуже простими. Ми розповідали, як спекти оригінальну варіацію "Наполеона". Тепер ділимось рецептом апетитного шоколадного печива.
Приготування надзвичайно просте, а результат — на висоті. Рецептом поділилась турецька кулінарна блогерка Фатма з ютуб-каналу "Fatmann Mutfagndan"
Інгредієнти:
- Вода — 400 мл
- Сіль — 1 чайна ложка
- Цукор — 5 столових ложок
- Рослинна олія — 25 г
- Какао — 35 г
- Борошно — 130 г
- Цукрова пудра
Для опари:
- Цукор — 1 чайна ложка
- Сухі дріжджі — 5 г
- Тепла вода — 4 столові ложки
- Борошно — 320 г
Спосіб приготування:
- Воду переливаємо в сковороду та ставимо на вогонь. Коли закипить, додайте 1 чайну ложку солі та 5 столових ложок цукру. Коли вони розчиняться, вливаємо олію та висипаємо какао.
- Додаємо також 130 г борошна. Варимо на середньому вогні, помішуючи, 6-7 хвилин. Перекладаємо в глибоку миску і даємо охолонути.
- Окремо з’єднуємо компоненти для опари та відставити на 5 хвилин. В охолоджене тісто додайте дріжджову суміш. Додаємо борошно і вимішуємо. Тісто повинне бути м’яким і трохи липнути до рук.
- Накриваємо тісто і залишаємо його на 40 хвилин. Змащуємо руки олією і ділимо тісто на 10 рівних частин. Розкладаємо на деку на відстані і злегка притискаємо.
- Накриваємо і залишаємо в теплі на 15 хвилин. Потім випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин. Посипаємо цукровою пудрою.
Печиво виходить м’яке, ніжне, вологе і надзвичайно смачне. Також ми розповідали, як приготувати смачний пляцок "Вишня під снігом".