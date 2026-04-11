Если дома есть два яйца — приготовьте гору рогаликов: экономный рецепт (видео)

Как приготовить сладкие рогалики

Простые рецепты могут быть вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную маринованную капусту. Теперь делимся рецептом аппетитных рогаликов.

Этот экономный рецепт точно стоит сохранить — из двух яиц и нескольких продуктов можно приготовить целую гору рогаликов. Рецептом в видео на своем канале рассказала кулинарная блогерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

молоко — 100 мл

дрожжи сухие – 1 ст.л.

сахар – 3 ст. л.

мука — 1 ст.

Для теста:

яйца — 2 шт

сливочное масло — 200 г

сметана — 200 г

мука пшеничная — 600 г

Для начинки:

вишни — 500 г

крахмал – 1 ст.л.

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар и муку. Все тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут. Тем временем в другой миске соединяем муку с маслом. Для этого натираем холодное масло на грубой терке и перемешиваем до образования крошки. Вводим яйца, добавляем сметану и опару. Замешиваем эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем в тепле на полтора часа. Вишни размораживаем. Когда стечет сок, перемешиваем ягоды с крахмалом. Тесто разделяем на четыре части. Из каждой частицы формируем круг и разрезаем на 12 равных треугольников. Выкладываем начинку и формируем рогалики. Выкладываем рогалики в форму, застеленную пергаментом, оставляя между ними расстояние. Выпекаем при температуре 180° примерно 30 минут. Обваливаем в сахарной пудре.

Эти сладости вкусны, просты, еще и готовятся легко и быстро. Также мы говорили, как приготовить турецкое шоколадное печенье.