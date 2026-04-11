Если дома есть два яйца — приготовьте гору рогаликов: экономный рецепт (видео)

Мария Дума
Рецепт аппетитных рогаликов
Рецепт аппетитных рогаликов.

Простые рецепты могут быть вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную маринованную капусту. Теперь делимся рецептом аппетитных рогаликов.

Этот экономный рецепт точно стоит сохранить — из двух яиц и нескольких продуктов можно приготовить целую гору рогаликов. Рецептом в видео на своем канале рассказала кулинарная блогерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • молоко — 100 мл
  • дрожжи сухие – 1 ст.л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • мука — 1 ст.

Для теста:

  • яйца — 2 шт
  • сливочное масло — 200 г
  • сметана — 200 г
  • мука пшеничная — 600 г
  • Для начинки:
  • вишни — 500 г
  • крахмал – 1 ст.л.
  • сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

  1. К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар и муку. Все тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут.
  2. Тем временем в другой миске соединяем муку с маслом. Для этого натираем холодное масло на грубой терке и перемешиваем до образования крошки.
  3. Вводим яйца, добавляем сметану и опару. Замешиваем эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем в тепле на полтора часа.
  4. Вишни размораживаем. Когда стечет сок, перемешиваем ягоды с крахмалом. Тесто разделяем на четыре части.
  5. Из каждой частицы формируем круг и разрезаем на 12 равных треугольников. Выкладываем начинку и формируем рогалики.
  6. Выкладываем рогалики в форму, застеленную пергаментом, оставляя между ними расстояние. Выпекаем при температуре 180° примерно 30 минут. Обваливаем в сахарной пудре.

Эти сладости вкусны, просты, еще и готовятся легко и быстро. Также мы говорили, как приготовить турецкое шоколадное печенье.

