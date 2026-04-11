Если дома есть два яйца — приготовьте гору рогаликов: экономный рецепт (видео)
Как приготовить сладкие рогалики
Простые рецепты могут быть вкусными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную маринованную капусту. Теперь делимся рецептом аппетитных рогаликов.
Этот экономный рецепт точно стоит сохранить — из двух яиц и нескольких продуктов можно приготовить целую гору рогаликов. Рецептом в видео на своем канале рассказала кулинарная блогерша Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- молоко — 100 мл
- дрожжи сухие – 1 ст.л.
- сахар – 3 ст. л.
- мука — 1 ст.
Для теста:
- яйца — 2 шт
- сливочное масло — 200 г
- сметана — 200 г
- мука пшеничная — 600 г
- Для начинки:
- вишни — 500 г
- крахмал – 1 ст.л.
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
- К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар и муку. Все тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут.
- Тем временем в другой миске соединяем муку с маслом. Для этого натираем холодное масло на грубой терке и перемешиваем до образования крошки.
- Вводим яйца, добавляем сметану и опару. Замешиваем эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Накрываем его пленкой или полотенцем и оставляем в тепле на полтора часа.
- Вишни размораживаем. Когда стечет сок, перемешиваем ягоды с крахмалом. Тесто разделяем на четыре части.
- Из каждой частицы формируем круг и разрезаем на 12 равных треугольников. Выкладываем начинку и формируем рогалики.
- Выкладываем рогалики в форму, застеленную пергаментом, оставляя между ними расстояние. Выпекаем при температуре 180° примерно 30 минут. Обваливаем в сахарной пудре.
Эти сладости вкусны, просты, еще и готовятся легко и быстро. Также мы говорили, как приготовить турецкое шоколадное печенье.