Якщо паска підсохла — не біда: перетворіть її на ніжні грінки (відео)

Після свят часто залишається паска, яка з часом підсихає, але це зовсім не привід її викидати.

На основі цієї традиційної великодньої випічки легко приготувати варіацію французьких грінок — страви, що походить із європейської кухні як спосіб використання черствого хліба. Саме підсохла паска підходить найкраще, адже вона добре вбирає яєчно-молочну суміш і зберігає форму під час смаження, утворюючи ніжну серединку та рум’яну скоринку. Важливо не перетримати скибки в рідині, щоб вони не стали надто м’якими, а для різноманіття смаку можна додати ваніль, корицю або замінити частину молока на вершки. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anya_zinovchuk".

Як приготувати грінки з паски

Інгредієнти:

паска – 6–8 скибок;

яйця – 2 шт;

молоко – 150 мл;

цукор – 1–2 ст. л;

ванільний цукор – 1 ч. л;

масло вершкове – 30 г;

Спосіб приготування:

Нарізати паску скибками середньої товщини. Збити яйця з молоком, цукром і ванільним цукром до однорідності. Занурити скибки паски в яєчно-молочну суміш на кілька секунд з кожного боку. Розтопити вершкове масло на сковороді на середньому вогні. Викласти скибки паски та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Грінки з паски найкраще подавати теплими, одразу після смаження, коли вони мають хрустку скоринку та ніжну текстуру всередині. Вони чудово поєднуються з медом, кленовим сиропом, варенням або свіжими ягодами, а також зі сметаною чи йогуртом для більш делікатного смаку. Для святкової подачі можна посипати їх цукровою пудрою або додати карамелізовані фрукти. Також грінки добре доповнюють ранкову каву або чай, перетворюючи простий сніданок на затишний ритуал. Це простий і практичний спосіб дати друге життя святковій випічці та створити смачний сніданок без зайвих витрат.