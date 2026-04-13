Если паска подсохла — не беда: превратите ее в нежные гренки (видео)

После праздников часто остается паска, которая со временем подсыхает, но это вовсе не повод ее выбрасывать.

На основе этой традиционной пасхальной выпечки легко приготовить вариацию французских гренок — блюда из европейской кухни как способ использования черствого хлеба. Именно подсохшая паска подходит лучше всего, ведь она хорошо впитывает яично-молочную смесь и сохраняет форму во время жарки, образуя нежную серединку и румяную корочку. Важно не передержать ломтики в жидкости, чтобы они не стали слишком мягкими, а для разнообразия вкуса можно добавить ваниль, корицу или заменить часть молока сливками. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anya_zinovchuk".

Как приготовить гренки из паски

Ингредиенты:

паска – 6–8 ломтиков;

яйца – 2 шт;

молоко – 150 мл;

сахар – 1–2 ст. л;

ванильный сахар – 1 ч. л;

масло сливочное – 30 г;

Способ приготовления:

Нарезать паску ломтиками средней толщины. Взбить яйца с молоком, сахаром и ванильным сахаром до однородности. Окунуть ломтики паски в яично-молочную смесь на несколько секунд с каждой стороны. Растопить сливочное масло на сковороде на среднем огне. Выложить ломтики паски и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Гренки из паски лучше подавать теплыми, сразу после жарки, когда они имеют хрустящую корочку и нежную текстуру внутри. Они отлично сочетаются с медом, кленовым сиропом, вареньем или свежими ягодами, а также со сметаной или йогуртом для более деликатного вкуса. Для праздничной подачи можно посыпать их сахарной пудрой или добавить карамелизированные фрукты. Также гренки хорошо дополняют утренний кофе или чай, превращая простой завтрак в уютный ритуал. Это простой и практичный способ дать вторую жизнь праздничной выпечке и создать вкусный завтрак без лишних трат.